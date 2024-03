Paralysé, il joue aux échecs grâce à une puce cérébrale Neuralink

Une puce Neuralink (image @ Neuralink)

Le premier patient doté d'une puce neuralink

super facile

juste regarder quelque part sur un écran

télépathie

Qu'est ce que le projet Neuralink ?

même si quelqu’un n’a jamais eu la vue, en étant né aveugle, on pense qu’on peut restaurer sa vision

relation télépathique informatique

Ainsi, la société vient de diffuser en direct une vidéo sur X avec le. Il s'agit d'un homme de 29 ans -nommé Nolan Arbaugh- paralysé partiellement après un accident de plongée survenu il y a huit ans.A priori, le patient est ravi de l'expérience, précisant que l'opération chirurgicale était en soi. Il a toutefois dû apprendre à. Par exemple, il s'agissait ici de contrôler un curseur sur un écran.Mais au delà, le jeune home décrit l'expérience comme extra-ordinaire, la comparant à l'utilisation de la Force ce qui lui permet désormais deet de déplacer le curseur où il veut. Désormais, il peut même jouer aux échecs. Il a aussi testé le jeu vidéo Civilization VI pendant huit heures consécutives.Dévoilé en 2017 , le projet semble s'accélérer. En novembre 2022, Elon Musk avait développé son but lors d'une présentation et notamment les utilisations d'un tel implant. Pour le moment, il s'agit de permettre de recouvrer la vue en stimulant certaines zones du cerveau,. Globalement, il s'agirait d'envoyer un signal électrique d'une caméra directement au cerveau, qui s'occupera de l'interpréter, et ce, en ne passant pas par l'oeil.La start-up travaillerait sur le fameux projet deafin de pouvoir un jour s'engager dans une sorte de. La structure a donc pour ambition de développer des interfaces cerveau-ordinateur qui remplaceraient le langage humain et qui permettraient de contrôler des équipements à distance simplement par la pensée.Au delà de toute expérience futuriste et à l'heure des lunettes ARVR , l'objectif serait de redonner de la mobilité aux personnes paralysées en leur permettant d'interagir avec leur environnement ou de manipuler facilement des objets. Les implants pourraient aussi servir de solution à certains troubles neurologiques.De plus, Elon Musk a précisé que. Il espère, d'ici quatre ans, commercialiser un dispositif qui aiderait à traiter de graves lésions cérébrales, y compris des accidents vasculaires cérébraux, des lésions cancéreuses ou des problèmes de paralysie et de mémoire. A ce jour, vingt-trois implants ont été officiellement posés sur des singes mais seuls sept d'entre eux auraient survécu (sans que l'on sache si leur décès est lié ou pas à la puce).