Google pourrait faire payer Apple (pour une recherche avec son IA)

Pas de recherche sans pub !

grâce à nos expériences d’IA générative dans le domaine de la recherche, nous avons déjà répondu à des milliards de requêtes et nous constatons une croissance positive des requêtes de recherche sur tous nos principaux marchés

De l'IA oui ! Mais pas de ChatGPT pour la wwdc !

les utilisateurs dans leur vie quotidienne

évènement Absolument Incroyable

Absolutely Incredible

AI

Artificial Intelligence

devrait améliorer la façon dont Siri et l'application Messages peuvent répondre aux questions et remplir automatiquement les phrases

Dernièrement, les spéculations et les rumeurs sont parties dans tous les sens, avec la(qui arrivera bientôt à terme) entre Google et Apple. Pour le moment, Google propose des solutions gratuites mais cela pourrait changer., et ainsi monétiser sa recherche basée sur l’IA générative. Toutefois,: via l’abonnement premium, via(qui permet aux abonnés d’utiliser l’IAdans Gmail ou Docs par exemple). En revanche, pas question de se passer de la pub, le groupe n’envisageant pas de proposer une recherche sans cette dernière.Google aurait tort de s'en priver, car après tout,Pour Mark Gurman, (qui avait bien dit qu’il n’y aurait pas d’annonces matérielles le 26 mars),. Toutefois, il confirme que la firme a bien eu des discussions avec des entreprises telles que Google (avec un accès à Gemini), OpenAI et Baidu au sujet de partenariats potentiels d'IA générative.Il s'attend toujours à ce que l, avec de nouvelles fonctionnalités pour aider, sans pour autant fournir de détails. Après tout, Tim Cook a promis des, lors des derniers résultats. De même, hier soir,évoquant un(en vo, ce qui nous donne(soit).Précédemment, il avait affirmé que Cupertino. Apple envisagerait en revanche, notamment Apple Music, Pages, Keynote et Xcode.