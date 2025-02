Quelles sont les nouveautés d'Apple pressenties dans les prochains mois ?

iPhone SE 4

pour le modèle le plus abordable de la gamme. Il devrait adopter un, abandonnant le bouton d’accueil au profit d’un écran bord à bord, la reconnaissance faciale Face ID et bien sûr de l’USB-C. Équipé de la puce A16 Bionic, il offrira des performances accrues et une compatibilité 5G.Cette nouvelle génération marquerait également. Côté performances, l’iPhone SE 4 pourrait embarquer une caméra arrière unique mais très grosse de 48 mégapixels, une puce de la série A (probablement celle de l’iPhone 16, dont il pourrait même emprunter le nom d' iPhone 16E ) et 8 Go de RAM, optimisés pour Apple Intelligence. Autre changement stratégique majeur :. Ross Young, analyste chez DSCC, a récemment affirmé que l’iPhone SE 4 serait équipé d’une encoche, confirmant ainsi les rumeurs d’un design similaire à l’iPhone 14. De plus, des modèles factices diffusés en début de semaine vont dans le même sens, même si les sources semblent moins sûres.Parmi les évolutions notables, l’iPhone SE 4 serait doté d’un. D’après les fichiers CAO supposés, il s’agirait du plus grand iPhone SE jamais conçu, une nouvelle qui ne ravira pas tout le monde.Les rumeurs actuelles laissaient entrevoir un smartphone aux caractéristiques très ambitieuses : un appareil photo de 48 MP, une Dynamic Island et un design relativement moderne. Or ces éléments semblaient en contradiction avec la volonté d’Apple de proposer un iPhone économique au coût maîtrisé.. Ces ordinateurs portables bénéficieront d’une amélioration significative des performances grâce à ce nouveau processeur, tout en conservant leur design fin et léger. De base, ils devraient embarquer davantage de RAM pour faire tourner Apple Intelligence... La production de ces modèles devrait débuter prochainement,En effet,-qui devraient donc arriver sous peu. Avec cette mise à jour, on trouve des références à deux tailles d’écran en 13 et 15 pouces, mais aussi des numéros de modèles inédits A3240 (13 pouces) et A3241 (15 pouces). Ces MacBook Air devraient donc être dotés d’une puce M4, mais conserver le même design.Côté nouveauté, on note des améliorations au niveau de la caméra avec la mention d’une(FaceTime HD ? des améliorations notables pour les vidéoconférences et les contenus visuels), et le support pour la fonction(Center Stage).. Bien que les détails sur ces modèles soient encore limités, ils devraient offrir des performances améliorées et de nouvelles fonctionnalités pour enrichir l’expérience utilisateur.Pour ce futur iPad 11,(comme l'iPad mini 7). Elle pourrait toutefois ajouter de nouvelles couleurs actuelles. Pour rappel l'iPad dispose déjà d'un port USB-C mais il pourrait avoir une vitesse de transfert de données plus rapide. L'iPad 10 est doté d'une puce A14 (celle de l'iPhone 12) qui commence à dater un peu. Pour bénéficier de l'IA, il faudrait donc au minium une puce A 17 et 8 Go de RAM (contre 4 Go actuellement).... Par contre cela voudrait dire que tous les iPad pourraient utiliser l'Apple Pencil Pro et que la dénominationne voudrait plus dire grand chose, sauf à réserver quelques fonctions.Bien que les spécificités de cette nouvelle génération ne soient pas encore confirmées, il est probable qu’elle intègre une nouvelle puce UWB pour améliorer la précision du suivi et offrir de nouvelles fonctionnalités.Dans une de sesdominicales, Mark Gurman de Bloomberg est revenu déjà sur les AirTags de seconde génération -répondant au petit nom de code B589- qui devraient lancés vers le. Aux dernières informations, Cupertino serait d'ailleurs en train de finaliser les différents tests avec des sous-traitants en Asie.. Ce dernier point fait sans doute référence aux nombreux détournements de la balise à des fins de harcèlement ou de vol de véhicules. Le défi pour Cupertino est ici de concilier le but premier des AirTags (retrouver un objet perdu ou volé) et d'éviter tout débordement / intrusion dans la vie privée.Ce nouveau modèle bénéficierait. Il devrait être doté de la puce, qui a fait ses débuts dans les iPhone 15 et qui offre un suivi encore plus précis et capable de localiser un appareil compatible 3 fois plus loin qu'auparavant (environ 60 mètres).Parmi eux, un écran domestique intelligent, doté d’un écran de six pouces, d’une caméra pour les appels FaceTime, de haut-parleurs et de contrôles domotiques alimentés par l’IA. Un lancement est prévu en mars 2025.Ces lancements témoignent de la volonté d’Apple de renforcer sa position sur le marché des technologies grand public en proposant des produits innovants et performants.