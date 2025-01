Apple et innovations : les belles promesses de Tim Cook

Il y a beaucoup plus à venir...

Avec la montée en puissance des smartphones pliables et des avancées en IA, Apple devra prouver que l’innovation ne se limite pas à des améliorations progressives, mais peut encore surprendre et redéfinir le marché. L’année 2025 pourrait bien être un tournant majeur pour la firme de Cupertino.

Interrogé sur l’évolution du design des iPhone, en référence aux rumeurs autour d’un possible iPhone 17 Air, Tim Cook a livré une réponse plutôt encourageante., a-t-il déclaré sur un ton assez taquin ajoutant qu’il ne pourraitLe dirigeant a également affirmé qu’il restait encoreet qu'ils ne pourront pas faire plus ().Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent sur unqui viendrait remplacer le modèle, qui ne se vend pas très bien. Baptisé iPhone 17 Air, ce modèle afficherait une épaisseur comprise entre 5 et 6 mm, ce qui en ferait l’iPhone le plus fin jamais conçu.Si Apple a déjà démontré son expertise en matière de finesse avec certains iPad et MacBook,Ce modèle pourrait également marquer un repositionnement stratégique en offrant un design premium, mais avec un processeur moins puissant, un capteur photo à objectif unique, voire une autonomie moindre.Lors du même appel aux résultats, Tim Cook a également été interrogé sur l’impact du design ultra-fin de l’iPad Pro M4 12,9 pouces sur les ventes. Contre toute attente,. Ce constat pourrait influencer la stratégie d’Apple pour l’iPhone 17 Air : proposer un design soigné et un produit plus accessible que les modèles Pro, afin d’attirer un public plus large.