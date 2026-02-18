Special experience de mars : Apple préparerait une semaine d'annonces sans keynote.
Par Laurence - Publié le
Apple a officialisé hier la tenue d’une special experience le 4 mars à 9 h (heure de l’Est), en conviant la presse à New York, Londres et Shanghai. Une question se pose immédiatement : quel format Apple compte-t-elle adopter pour ses annonces produits à venir ?
Selon plusieurs observateurs bien informés, la firme pourrait ne pas proposer de keynote du tout. John Gruber a avancé une hypothèse qui fait depuis beaucoup parler. En effet, le choix d’un mercredi pour cet évènement l’amène à imaginer une série d’annonces publiées progressivement via des communiqués sur la Newsroom d’Apple (un peu comme à la Toussaint 2024 par exemple).
Dans ce scénario, Apple dévoilerait ses nouveautés jour après jour — par exemple un produit le lundi, d’autres le mardi — avant de conclure le mercredi par des démonstrations en présentiel réservées à la presse. L’objectif est permettre des prises en main station par station, sans avoir à produire un film de keynote à la manière des Apple Events traditionnels.
Peu après, Mark Gurman est allé dans le même sens sur les réseaux sociaux : cette lecture correspond exactement à ce qu’il s’attend à voir, d’après ses propres sources. Il précise également qu’il n’y aurait pas de
Ce format permettrait à Cupertino de multiplier les annonces sans concentrer toute l’attention sur une seule présentation de deux heures. Cette approche plus modulaire offre aussi davantage de visibilité médiatique à chaque produit, tout en réduisant les coûts et la lourdeur de production d’un Apple Event classique.
Mais alors quid du 4 mars jQuery37108992516678960576_1771395944632 La special experience servirait alors principalement de vitrine physique, destinée aux journalistes et créateurs de contenu, avec des démonstrations concrètes plutôt qu’un discours bien scénarisé.
Si Apple adopte bien ce format étalé sur la semaine du 2 mars, plusieurs produits pourraient être officialisés successivement : un nouveau MacBook à bas coût, équipé de la puce A18 Pro, un MacBook Air M5, des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, de nouveaux écrans externes pour Mac, un iPhone 17e, un iPad d’entrée de gamme avec puce A18 et un iPad Air M4 ! Un programme particulièrement dense, qui justifierait à lui seul l’abandon d’une keynote unique au profit d’annonces fractionnées.
Comme d'habitude on se demande si ce format restera exceptionnel ou s’il préfigure une évolution plus durable de la communication d’Apple. Après les événements 100 % en ligne, puis le retour progressif au présentiel, la marque semble tester une nouvelle voie : moins spectaculaire, mais peut-être plus efficace à l’ère des cycles produits accélérés.
Une semaine d’annonces étalées, sans grand show
Selon plusieurs observateurs bien informés, la firme pourrait ne pas proposer de keynote du tout. John Gruber a avancé une hypothèse qui fait depuis beaucoup parler. En effet, le choix d’un mercredi pour cet évènement l’amène à imaginer une série d’annonces publiées progressivement via des communiqués sur la Newsroom d’Apple (un peu comme à la Toussaint 2024 par exemple).
Dans ce scénario, Apple dévoilerait ses nouveautés jour après jour — par exemple un produit le lundi, d’autres le mardi — avant de conclure le mercredi par des démonstrations en présentiel réservées à la presse. L’objectif est permettre des prises en main station par station, sans avoir à produire un film de keynote à la manière des Apple Events traditionnels.
Peu après, Mark Gurman est allé dans le même sens sur les réseaux sociaux : cette lecture correspond exactement à ce qu’il s’attend à voir, d’après ses propres sources. Il précise également qu’il n’y aurait pas de
vraie keynotepour cette séquence de lancements. Si Apple pourrait publier quelques vidéos de présentation individuelles, il ne serait pas question d’un événement retransmis en direct ou d’un long film centralisé accessible au grand public.
Une stratégie plus sobre… et plus flexible
Ce format permettrait à Cupertino de multiplier les annonces sans concentrer toute l’attention sur une seule présentation de deux heures. Cette approche plus modulaire offre aussi davantage de visibilité médiatique à chaque produit, tout en réduisant les coûts et la lourdeur de production d’un Apple Event classique.
Mais alors quid du 4 mars jQuery37108992516678960576_1771395944632 La special experience servirait alors principalement de vitrine physique, destinée aux journalistes et créateurs de contenu, avec des démonstrations concrètes plutôt qu’un discours bien scénarisé.
Les produits attendus début mars
Si Apple adopte bien ce format étalé sur la semaine du 2 mars, plusieurs produits pourraient être officialisés successivement : un nouveau MacBook à bas coût, équipé de la puce A18 Pro, un MacBook Air M5, des MacBook Pro M5 Pro et M5 Max, de nouveaux écrans externes pour Mac, un iPhone 17e, un iPad d’entrée de gamme avec puce A18 et un iPad Air M4 ! Un programme particulièrement dense, qui justifierait à lui seul l’abandon d’une keynote unique au profit d’annonces fractionnées.
Qu'en penser ?
Comme d'habitude on se demande si ce format restera exceptionnel ou s’il préfigure une évolution plus durable de la communication d’Apple. Après les événements 100 % en ligne, puis le retour progressif au présentiel, la marque semble tester une nouvelle voie : moins spectaculaire, mais peut-être plus efficace à l’ère des cycles produits accélérés.