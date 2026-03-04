Précommandes iPhone 17e, iPad Air M4, MacBook Neo, MacBook Air / MacBook Pro M5 : avez-vous craqué?
Par Laurence - Publié le
Après plusieurs jours d’annonces successives, Apple vient de rouvrir l' Apple Store en ligne. Les précommandes sont désormais ouvertes pour les nouveaux produits présentés les 2 et 3 mars 2026, avec des livraisons prévues à partir du 11 mars.
Les nouveaux produits peuvent désormais être précommandés sur l’Apple Store en ligne, avant leur arrivée officielle en magasin et chez les premiers clients le 11 mars. Comme souvent chez Apple, les premières configurations populaires pourraient rapidement afficher des délais de livraison plus longs.
Même sans keynote traditionnelle, Apple a multiplié les annonces cette semaine —peut-être un peu trop d'un seul coup— dévoilant une série de nouveautés qui renouvellent plusieurs segments clés de sa gamme.
Parmi les principales nouveautés présentées cette semaine, on trouve —dans leur ordre d'annonce— l'iPhone 17e, l'iPad Air M4, un nouveau Studio Display et un Studio Display XDR, le MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max.
La plupart de ces produits reprennent les bases des générations précédentes tout en apportant des améliorations au niveau des puces (passage à la génération suivante des puces A et M), de la puce C1X (sur l'iPhone 17e), du WiFi 7 et du Bluetooth 6 (sur les Mac), ce qui devrait se ressentir notamment du côté des performances, de l’IA et du stockage.
Même sans événement officiel, Apple a publié ses traditionnelles publicités et vidéos de présentation pour accompagner ces lancements. La musique y occupe une place centrale. Les vidéos consacrées au MacBook Air M5 et au MacBook Pro M5 Pro / M5 Max s’appuient par exemple sur des bandes-son très rythmées mêlant jazz improvisé et afrobeat, pour mettre en avant les performances et la fluidité des nouveaux Mac.
La publicité de l’iPad Air M4 est sans doute la plus spectaculaire : Apple y multiplie les angles de caméra inattendus et les plans dynamiques, donnant presque l’impression que la tablette défie les lois de la gravité.
À l’inverse, la vidéo dédiée à l’iPhone 17e adopte un ton plus humoristique : un narrateur en voix off enchaîne les caractéristiques du smartphone avec des phrases très courtes et un montage rapide, dans un style volontairement décalé.
