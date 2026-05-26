Un Starlink Mini avec batterie intégrée en approche

On en dit quoi ?



Le scénario est crédible et tout à fait logique. Le Starlink Mini est l'un des rares produits SpaceX pensés pour des usages mobiles, et son talon d'Achille est l'alimentation. Une version avec batterie ne corrige pas un défaut technique, elle termine juste le travail. Le vrai sujet sera le prix. Si Starlink garde son antenne sous les 500 euros tout équipée, le carton est assuré chez les amateurs de fourgon aménagé et autres. Plus cher, ça risque de bloquer un peu, surtout face à un Mini classique déjà efficace dès qu'on y branche une batterie externe correcte.