Un Starlink Mini avec batterie intégrée en approche
Par Vincent Lautier - Publié le
Des fouilles dans le firmware de Starlink ont fait remonter les premières traces d'un modèle Mini nouveau format : un boîtier accès baroudeur, avec batterie intégrée et port USB-C pour le recharger en direct. De quoi enfin couper le cordon avec la batterie externe que tous les nomades du numériquenet client du système, trimballent aujourd'hui. SpaceX n'a rien annoncé officiellement, mais le code, lui, en dit déjà beaucoup.
L'info ne vient pas du tout de SpaceX, mais des entrailles d'une mise à jour logicielle Starlink, épluchée ces derniers jours par les sites spécialisés et plusieurs dépôts GitHub. On y trouve un nom de produit explicite, MINI1_RUGGED_PROD1, accompagné de trois lignes qui ne laissent aucun doute : PowerSource_USBC, PowerSource_BATTERY et PowerSource_USBC_AND_BATTERY. Traduction : un nouveau Mini, plus costaud, qui pourrait être rechargé en USB-C, fonctionner sur sa propre batterie, ou les deux. Starlink, contacté par les médias qui ont sorti l'affaire, n'a pas encore commenté. Pas de date encore donc, pas de tarif, juste des bouts de code.
Le Starlink Mini vendu aujourd'hui n'a lui pas de batterie interne. Sorti en juin 2024, le boîtier pèse 1,16 kg, supporte des températures situées entre -30 à 50 °C et tient une certification IP67. Niveau débit, comptez entre 65 et 260 Mbps en téléchargement, avec du Wi-Fi 6 à bord. Pour l'autonomie, c'est plus délicat, il faut une batterie externe en 12-48 V et un câble adapté pour s'en sortir, ce que beaucoup de campeurs et de fourgons aménagés bricolent déjà à coups d'alimentation USB-C tierce. Avec une grosse batterie externe de 27 500 mAh, on tient à peu près sept heures. C'est suffisant pour une journée de boulot, mais pas pour un week-end complet.
C'est tout l'intérêt de ce potentiel nouveau modèle. Le Starlink Mini plaît déjà aux nomades du numérique, aux amateurs de fourgon aménagé, aux journalistes en zone reculée ou aux équipes de secours, mais le passage par une batterie externe est un peu pénible. Avoir une batterie intégrée et un port USB-C natif simplifierait tout : un seul appareil dans le sac, plus de câble bricolé, plus d'adaptateur. La grosse inconnue de tout ça, c'est le prix. Une batterie capable de tenir plusieurs heures à 30 watts coûte cher, et le Mini se vend déjà autour de 300 euros. Le modèle baroudeur risque de monter en flèche.
Le scénario est crédible et tout à fait logique. Le Starlink Mini est l'un des rares produits SpaceX pensés pour des usages mobiles, et son talon d'Achille est l'alimentation. Une version avec batterie ne corrige pas un défaut technique, elle termine juste le travail. Le vrai sujet sera le prix. Si Starlink garde son antenne sous les 500 euros tout équipée, le carton est assuré chez les amateurs de fourgon aménagé et autres. Plus cher, ça risque de bloquer un peu, surtout face à un Mini classique déjà efficace dès qu'on y branche une batterie externe correcte.
Le firmware qui parle trop
L'info ne vient pas du tout de SpaceX, mais des entrailles d'une mise à jour logicielle Starlink, épluchée ces derniers jours par les sites spécialisés et plusieurs dépôts GitHub. On y trouve un nom de produit explicite, MINI1_RUGGED_PROD1, accompagné de trois lignes qui ne laissent aucun doute : PowerSource_USBC, PowerSource_BATTERY et PowerSource_USBC_AND_BATTERY. Traduction : un nouveau Mini, plus costaud, qui pourrait être rechargé en USB-C, fonctionner sur sa propre batterie, ou les deux. Starlink, contacté par les médias qui ont sorti l'affaire, n'a pas encore commenté. Pas de date encore donc, pas de tarif, juste des bouts de code.
Et le Miji actuel ?
Le Starlink Mini vendu aujourd'hui n'a lui pas de batterie interne. Sorti en juin 2024, le boîtier pèse 1,16 kg, supporte des températures situées entre -30 à 50 °C et tient une certification IP67. Niveau débit, comptez entre 65 et 260 Mbps en téléchargement, avec du Wi-Fi 6 à bord. Pour l'autonomie, c'est plus délicat, il faut une batterie externe en 12-48 V et un câble adapté pour s'en sortir, ce que beaucoup de campeurs et de fourgons aménagés bricolent déjà à coups d'alimentation USB-C tierce. Avec une grosse batterie externe de 27 500 mAh, on tient à peu près sept heures. C'est suffisant pour une journée de boulot, mais pas pour un week-end complet.
Pour les baroudeurs et les vans
C'est tout l'intérêt de ce potentiel nouveau modèle. Le Starlink Mini plaît déjà aux nomades du numérique, aux amateurs de fourgon aménagé, aux journalistes en zone reculée ou aux équipes de secours, mais le passage par une batterie externe est un peu pénible. Avoir une batterie intégrée et un port USB-C natif simplifierait tout : un seul appareil dans le sac, plus de câble bricolé, plus d'adaptateur. La grosse inconnue de tout ça, c'est le prix. Une batterie capable de tenir plusieurs heures à 30 watts coûte cher, et le Mini se vend déjà autour de 300 euros. Le modèle baroudeur risque de monter en flèche.
On en dit quoi ?
Le scénario est crédible et tout à fait logique. Le Starlink Mini est l'un des rares produits SpaceX pensés pour des usages mobiles, et son talon d'Achille est l'alimentation. Une version avec batterie ne corrige pas un défaut technique, elle termine juste le travail. Le vrai sujet sera le prix. Si Starlink garde son antenne sous les 500 euros tout équipée, le carton est assuré chez les amateurs de fourgon aménagé et autres. Plus cher, ça risque de bloquer un peu, surtout face à un Mini classique déjà efficace dès qu'on y branche une batterie externe correcte.