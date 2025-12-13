Batterie solide, Tesla, solaire et robotique... l'étonnant succès du salon EnerGaïa (+ nos vidéos)
Par Didier Pulicani - Publié le
Quelle ne fut pas ma surprise cette semaine, en me rendant à EnerGaïa 2025, de voir autant de monde débarquer sur ce salon dédié aux énergies renouvelables, au point de bloquer la sortie d'autoroute menant au Parc des Expositions de Montpellier !
Il y a quelques années encore, ces forums rassemblaient au mieux quelques milliers de personnes et une grosse centaine d'exposants. Désormais, on parle de plus de 30 000 personne, 500 exposants sur 37 000 m2, 7 halls et une centaine de conférences et autant de tables rondes. EnerGaïa n'est d'ailleurs pas le seul à revendiquer un tel succès, le salon BePositive de Lyon qui se déroulait en mars dernier, avait également rassemblé des chiffres similaires.
Preuve que le sujet intéresse bien au delà de la sphère professionnelle, nos petites vidéos et reportages tournés sur places ont déjà enregistrés plusieurs centaines de milliers de vues en seulement 2-3 jours, sur nos différents réseaux sociaux !
Je n'airais pas jusqu'à dire que chaque stand proposait un système de batterie, mais presque !
EnerGaïa est principalement un salon B2B (dédié aux professionnels), et les accumulateurs présentés ici étaient pour beaucoup de grosses batteries de maison, car elles complétaient généralement une offre d'installation solaire d'entreprise. On parle alors de plusieurs dizaines de kWh à stocker chaque jour.
vu quantité de marques inconnues jusque là proposer également du plug&play, ces batteries que l'on peut brancher dans une simple prise électrique. Il s'agissait parfois de modèles ressemblant beaucoup aux ténors du secteurs, à se demander s'il ne s'agissait pas de marques blanches.
Certains acteurs historique des batteries de camping, comme Bluetti ou Jackery, se lancent enfin dans la course. L'offre semble plutôt bien positionnée, mais nous n'avons pas encore pu tester la partie logicielle, qui est souvent compliquée à développer rapidement.
Finalement, les Zendure, Anker, et autres EcoFlow paraissaient presque de simples figurants. Pour autant, ce sont en réalité les seuls à proposer une connectivité qui s'intègre facilement dans la domotique de tout un chacun. A l'image d'Apple ou de Google, réaliser de bon programme n'est pas à la portée de tous.
Exemple ici avec une intégration Tesla chez Zendure. Oui oui, vous avez bien lu !
Le mot d'ordre était d'ailleurs de casser les prix, comme avec la fameuse Zendure SolarFlow 800 Plus qui cartonne ou encore ce nouvel entrant, Marstek, qui propose 5 kWh autour de 1300€ TTC, un record absolu !
C'est sans doute la grande nouveauté de 2025 : ces salons dédiés aux ENR ressemblent de plus en plus à des foires où de nombreux corps de métiers se télescopent.
Les stars cette année était ces robot-laveurs de panneaux solaires, dont l'utilité n'est plus à démontrer : on peut récupérer 30 à 40% d'énergie supplémentaire si un panneau est bien propre !
D'autres stands mettaient en avant des drones, à la fois pour contrôler les installations ou encore cartographier les espaces, en vu d'y installer panneaux et éoliennes. Je vous épargne tous les systèmes de fixation toiture de panneaux solaires, même si les techniques évoluent et permettent même de le faire soi-même, comme on vous l'avait démontré récemment.
Certains stands ressemblaient même plus à des accessoiristes pour le BTP, avec des combinaisons adaptées à la maintenance ou des équipements de sécurité.
EnerGaïa avait aussi des allures de CES, avec ses robots humanoïdes que l'on pouvait croiser ponctuellement dans les allées...
En réalité, la véritable innovation n'était pas toujours aussi visible, car il fallait chiner dans les allées pour trouver les petits stands réellement précurseurs. Le plus marquant fut la découverte de Torow, une startup française a priori très sérieuse et qui aurait inventé la première batterie solide au sodium sans contrainte majeure... mais qui n'arrivera pas avant 2030.
D'autres petits acteurs, comme Ecojoko, utilisent une IA très performante pour monitorer la consommation de votre maison, et permettent ici de lancer votre chauffe-eau ou votre charge de voiture électrique au meilleur moment de la journée, en fonction des tarifs du courant, de la production solaire et de vos habitudes de consommation.
D'ailleurs, les constructeurs de bornes comme Daze, ABB ou encore Lektrico étaient aux-aussi sur le salon, car ils gèrent désormais parfaitement la production solaire, afin de réduire au maximum la consommation sur le réseau.
Si nous nous attendions pas spécialement à croiser Tesla à EnerGaïa, la présence du constructeur américain était pourtant logique, son PowerWall constitue une offre assez inédite sur le marché et débarque en France depuis peu.
Il est d'ailleurs étonnant que Renault n'ai pas profité de l'occasion pour présenter son offre Mobilize qui permet de gérer l'énergie avec ses véhicules récents (Renault 4, Renault 5 et la nouvelle Twingo) en les connectant à une borne AC reliée à la maison et un opérateur électrique.
L'absence des constructeurs européens en dit long sur leurs préoccupation en matière d'énergie. Pratiquement aucun n'a développé de réseau de charge en Europe en dehors de Tesla, qui est également le seul à avoir créé un écosystème complet de bornes, de stockage et d'offre solaire... En revanche, pour demander le report de l'interdiction des moteurs thermique en 2035, il y a du monde !
Un salon très robotique... et BTP !
Rendez-vous en 2026 !
Le prochain rendez-vous des énergies, ce sera à Lyon pour OpenEnergy. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour ! Même pour le grand public, ce genre de foire reste très intéressante pour se faire une idée des solutions existantes, notamment pour équiper efficacement son logement en bornes, batteries et panneaux solaires.