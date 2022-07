Des modes Vue transparente, Cinématique et une fonction de diffusion pour le PlaySation VR2

Vue transparente

Aperçu du mode Vue Transparente

Cinématique

permettant, à l'image de ce que propose le Meta Quest 2, de voir votre environnement (et par exemple chercher les manettes des yeux sans avoir à le faire à tâtons). Il semblerait que l'affichage reste toutefois en monochrome (comme sur le Quest 2, mais le prochain casque de Meta devrait proposer cette fonctionnalité en couleur).Il sera également envisageable d'utiliser la caméra HD PS5 optionnelle de la console afinLe casque proposera de définir un espace de jeu (encore une fois comme le Meta Quest) et une barrière virtuelle préviendra le joueur s'il s'approche des limites. Enfin,avec un rafraîchissement de l'image à 24/60 ou 120 Hz.Pour rappel, le prochain casque VR signé Sony devrait également offrir un champ de vision de 110°, soit 10° de plus que la génération actuelle, deux dalles OLED (une par œil) avec une définition de 2 000x 2040 pixels (contre 960x1080 pour le PSVR sorti en 2016), et(le reste étant affiché dans une moindre résolution). Malgré ces quelques détails, Sony n'avance pas de date de disponibilité, la firme concentrant ses efforts pour tenter de répondre tant bien que mal à la demande et faire face à la pénurie de composants.