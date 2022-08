Le jeu Dexter Stardust -fan de tacos- débarquera demain sur l'App Store pour sauver le monde

Le titre se déroule en 5 épisodes différents, sur autant de planètes distinctes, où il faudra explorer plus de. Le joueur se retrouve dans la peau de Dexter Stardust,, à peine échappé lorsque les Vreesians, habitants de la menaçante planète X, envoient. Vingt ans plus tard, un homme mécanique de la 10e planète cherche à communiquer à Dexter un message très important - il est la clé pour sauver à la fois les humains et les Vreesiens. Bref...Illustré, animé, programmé, écrit et réalisé par Jeremy Fryc, ce jeu d'aventure rétro utilise une. Les doublages ont même été géré en interne par les amis du développeur.. Il nécessite iOS 13.0 ou version ultérieure sur iPhone et iPad, et pèse tout de même 3,1Go.