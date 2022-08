Deux nouveaux SSD pensés pour les joueurs chez WD

What's Next

une latence réduite, un chargement prédictif et une gestion thermique adaptative

Le spécialiste du stockage Western Digital a profité de son évènementpour dévoiler deux nouvelles références de SSD pensées pour les joueurs dans la gamme Black., et le second un SSD externe P40 en USB 3.2 Gen2x2 (non géré par macOS, qui se contentera alors de débits atteignants environ 1 000 Mo/s) avec des débits maximum de 2 000 Mo/s et un éclairage RVB personnalisable (cela augmente évidemment automatiquement le skill).