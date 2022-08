Nintendo arrêtera son jeu iOS Dragalia Lost le 30 novembre

sincères remerciements à tous ceux qui ont joué au jeu depuis le début du service

Et un de plus ! La liste des jeux mobiles retirés de l’App Store (et arrêtés) pour manque d'engouement continue de s’allonger. En effet,. Sur son blog , le Japonais adresse ses. Pour rappel,, tous ne connaissant pas le même succès que Pokémon GO ou Mario Kart Tour . Ainsi, l'année dernière, Nintendo a arrêté Dr. Mario World qui n'a pas rencontré le succès espéré. En revanche, la firme mise beaucoup sur son titre de réalité augmentée Pikmin Bloom en partenariat avec Niantic.