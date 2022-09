Razer propose une version compatible iPhone de sa manette Kishi V2

Après une version dédiée aux smartphone Android présentée en juillet dernier,. Cette version pour téléphone pommé permet d'améliorer la prise en main avec un format se rapprochant des Nintendo Switch et Valve Steam Deck tout en proposant de bons vieux sticks analogiques et boutons, tout de même plus précis lorsqu'il s'agit de jouer que les commandes tactiles.Il sera possible de mettre en place des macros via l'application Nexus accessible via un bouton dédié, d'enregistrer des captures d'écran et des vidéos en cliquant sur un bouton, et de recharger le smartphone pendant les parties. La Kishi V2 est compatible avec les iPhone SE (1re et 2e génération), iPhone 6S/6S Plus, iPhone 7 et 7 Plus, iPhone X, 8 et 8 Plus, iPhone XS, XS Max, XR, ainsi que tous les iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13.