L'Europe valide le rachat d'Activision par Microsoft pour 69 milliards de dollars

Une validation de principe

sous conditions

remédier pleinement aux problèmes de concurrence soulevés par la Commission

Avec des conditions !

Microsoft n’aurait aucune raison de refuser de distribuer les jeux d’Activision à Sony, qui est le principal distributeur de jeux pour consoles [...] Même si Microsoft décidait de retirer les jeux d’Activision de la PlayStation, cela ne porterait pas atteinte de manière significative à la concurrence sur le marché des consoles

renforcer sa position sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC

Des licences sur 10 ans

Et dans le reste du monde ?

restreindre de manière significative la compétition

cette opération poserait des problèmes de concurrence si elle était menée à son terme. Le fabricant de la Xbox obtiendrait le contrôle sur des franchises de premier ordre, ce qui lui permettrait d'entraver la concurrence dans le domaine des consoles de jeux à hautes performances et des services d'abonnement en refusant ou en dégradant l'accès des rivaux à ses populaires contenus.

l’opération se traduira par une réduction de la concurrence et ne sera donc pas autorisée. Microsoft bénéficie déjà d'une position puissante et d'une longueur d'avance sur d'autres concurrents dans le cloud gaming et cet accord renforcerait cet avantage en lui donnant la capacité de saper de nouveaux concurrents innovants

Rappelons que la situation commence à se débloquer du côté du Japon et des Etats-Unis, l'Autorité de la concurrence et des marchés du Royaume-Uni a décidé de faire front et de s’opposer à l'opération.Toutefois, l'Europe a quelques exigences.. Dans son communiqué, il est mentionné que ces engagements doivent. Pour l'occasion, cette dernière s'offre même une petite infographie récapitulative de la problématique.Apparemment,En effet, la firme japonaise a été la première à dénoncer ce contrat entre les deux géants américains. En outre, le hasard du calendrier veut que le Congrès américain se penche justement sur les pratiques de la firme nippone contre Microsoft au Japon...Mais parallèlement, elle a aussi soulevé: la firme américaine pourrait entraver la concurrence au niveau de la distribution de jeux par des services de jeux en nuage, etAfin de montrer patte blanche et d'obtenir l'accord du Vieux Continent,, et ce, pour une durée de 10 ans.Des licences gratuites seront accordées aux consommateurs de l'espace économique européen. Celles-ci pourront leur permettre l’accès à tous les jeux PC et console d’Activision Blizzard via n’importe quel service de cloud gaming.Dernièrement, le dossier avait connu une décision positive . Mieux encore, elle ne voit pas de risque desur ce segment.qui sera examinée par la justice américaine l'été prochain. D'après l'agence,Pour elle,Cette dernière a déclaré que Microsoft n'a pas répondu efficacement aux préoccupations dans le secteur des jeux en nuage, notamment aux questions soulevées dans son dernier rapport.