Vous ne voulez pas perdre votre sauvegarde GTA 6 ? Alors appliquez ce patch !
Par Vincent Lautier - Publié le
Rockstar publie une première mise à jour corrective pour GTA 6 sur PS5 et Xbox Series, quatre jours à peine après le lancement. Au menu, des plantages en moins, une sauvegarde automatique qui refonctionne et plusieurs missions qui se débloquent. Les joueurs qui perdaient des heures de progression depuis jeudi vont pouvoir respirer un peu.
La mise à jour du 23 novembre porte le numéro 01.002.002 sur PS5, où elle pèse 603 Mo. Sur Xbox Series X et S, le téléchargement grimpe à 1,6 Go. Rockstar a choisi un déploiement progressif, avec un tiers des joueurs PS5 servis en début de journée et le reste dans les heures suivantes. Si rien ne se lance tout seul, une recherche manuelle depuis la fiche du jeu suffit. Pour un titre sorti le 19 novembre, la réaction est rapide. C'est même déjà le troisième correctif en dix jours, puisque deux patchs obligatoires avaient précédé le lancement pour les copies préchargées.
Le gros morceau, c'est cette sauvegarde automatique qui pouvait cesser de fonctionner sans prévenir. Un plantage par-dessus et toute la progression depuis le dernier enregistrement manuel disparaissait. La liste publiée sur la page d'assistance de Rockstar règle aussi le cas des appels téléphoniques qui ne se déclenchaient pas, y compris ceux qui font avancer l'histoire ou ouvrent de nouvelles missions. L'indice de recherche qui restait bloqué une fois la police semée est réparé, tout comme la météo figée qui noyait Vice City sous une pluie interminable. Les partenaires remettent maintenant leurs sacs de butin aux receleurs, et la barre de la salle de sport redevient utilisable.
Par contre, pas un mot sur les performances ou les graphismes, le patch se concentre sur les bugs bloquants. Plusieurs problèmes connus restent d'ailleurs en suspens. Des joueurs se retrouvent toujours coincés dans la mission Pipework au moment d'attraper la ventouse, d'autres ne dépassent pas le prologue sur PS5 Pro, et Rockstar ne dit pas si le glitch qui ferait réapparaître 10 000 dollars près d'une grange de Hamlet a été corrigé. La limite à 30 images par seconde constatée sur Xbox après un Quick Resume reste elle aussi sans réponse officielle.
Un jeu qui décroche la meilleure note jamais obtenue par un titre Rockstar sur Metacritic et qui perd des sauvegardes la même semaine, le contraste est quand même étonnant. Quatre jours pour publier un premier correctif, avec des notes de mise à jour détaillées, c'est du sérieux, et la liste tape exactement là où les joueurs avaient mal. Il reste du travail sur les performances, et les joueurs PC attendent toujours leur tour, mais pour un lancement de cette taille, le suivi démarre très bien.
Pour mesurer l'ampleur du phénomène, lisez cet article sur les 3,79 milliards de dollars amassés par GTA VI en 24 heures, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.
Un correctif de 603 Mo sur PS5
La mise à jour du 23 novembre porte le numéro 01.002.002 sur PS5, où elle pèse 603 Mo. Sur Xbox Series X et S, le téléchargement grimpe à 1,6 Go. Rockstar a choisi un déploiement progressif, avec un tiers des joueurs PS5 servis en début de journée et le reste dans les heures suivantes. Si rien ne se lance tout seul, une recherche manuelle depuis la fiche du jeu suffit. Pour un titre sorti le 19 novembre, la réaction est rapide. C'est même déjà le troisième correctif en dix jours, puisque deux patchs obligatoires avaient précédé le lancement pour les copies préchargées.
La sauvegarde automatique refonctionne
Le gros morceau, c'est cette sauvegarde automatique qui pouvait cesser de fonctionner sans prévenir. Un plantage par-dessus et toute la progression depuis le dernier enregistrement manuel disparaissait. La liste publiée sur la page d'assistance de Rockstar règle aussi le cas des appels téléphoniques qui ne se déclenchaient pas, y compris ceux qui font avancer l'histoire ou ouvrent de nouvelles missions. L'indice de recherche qui restait bloqué une fois la police semée est réparé, tout comme la météo figée qui noyait Vice City sous une pluie interminable. Les partenaires remettent maintenant leurs sacs de butin aux receleurs, et la barre de la salle de sport redevient utilisable.
Rien pour les performances
Par contre, pas un mot sur les performances ou les graphismes, le patch se concentre sur les bugs bloquants. Plusieurs problèmes connus restent d'ailleurs en suspens. Des joueurs se retrouvent toujours coincés dans la mission Pipework au moment d'attraper la ventouse, d'autres ne dépassent pas le prologue sur PS5 Pro, et Rockstar ne dit pas si le glitch qui ferait réapparaître 10 000 dollars près d'une grange de Hamlet a été corrigé. La limite à 30 images par seconde constatée sur Xbox après un Quick Resume reste elle aussi sans réponse officielle.
On en dit quoi ?
Un jeu qui décroche la meilleure note jamais obtenue par un titre Rockstar sur Metacritic et qui perd des sauvegardes la même semaine, le contraste est quand même étonnant. Quatre jours pour publier un premier correctif, avec des notes de mise à jour détaillées, c'est du sérieux, et la liste tape exactement là où les joueurs avaient mal. Il reste du travail sur les performances, et les joueurs PC attendent toujours leur tour, mais pour un lancement de cette taille, le suivi démarre très bien.
Pour mesurer l'ampleur du phénomène, lisez cet article sur les 3,79 milliards de dollars amassés par GTA VI en 24 heures, et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.