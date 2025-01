Sommet de l’IA à Paris : la France espère lever 2,5 milliards d’euros

au service de l’intérêt général

Une IA éthique et accessible

nous espérons lever 500 millions d’euros dès cette année, sur un total de 2,5 milliards d’euros sur cinq ans pour financer cette initiative

Des participants de haut niveau attendus

L’objectif de cette fondation est de, notamment dans des secteurs clés comme la santé. Ces données seraient librement accessibles aux chercheurs mais seraient proposées à un tarif réduit pour les start-ups et enfin vendues à des prix plus élevés aux acteurs privés.Anne Bouverot, envoyée spéciale du président Emmanuel Macron pour l’intelligence artificielle, a d'ailleurs précisé à Davos que. Cette levée de fonds s’inscrit dans un projet à long terme, qui vise à instaurer un cadre de confiance autour de l’utilisation des données et du développement de l’IA.Pour rappel, ce sommet comprendra. Parmi les figures très attendues lors de ce sommet, on trouve bien évidemment l'homme à l'origine de tout :, CEO d’OpenAI et papa de ChatGPT. D'autres personnalités ont confirmé leur participation comme Dario Amodei (), Arthur Mensch () et des dirigeants d'l. On comptera également sur le lauréat du prixet le lauréat du prixL’événement met en avant l’ambition européenne et française de jouer un rôle clé dans le futur de l’ intelligence artificielle . Il devrait réunir près d’, incluant des chefs d’État, des groupes de réflexion, des ONG, des chercheurs, et aussi des artistes.seront également présents pour souligner l’importance géopolitique de l’IA. On notera aussi que) ont été invités par le Président de la République , mais que leur présence n'a pas été confirmée officiellement.La première priorité sera la formation d'uneIl s’agira de rassembler gouvernements, entreprises et chercheurs pour définir des pratiques respectueuses de l’environnement et éthiques dans le domaine de l’IA. Il sera aussi question d'adopter uneCe texte viserait à poser les bases d’une réglementation globale et d’intentions partagées pour le développement responsable de l’IA. Enfin,: un signal fort pour renforcer l’infrastructure numérique nationale et attirer les investissements dans le domaine de l’IA.