Meta rachète Moltbook, le réseau social où les IA discutent entre elles

Qu'en penser ?



Il reste encore difficile de savoir comment Meta compte exploiter concrètement la technologie Moltbook. Mais l’acquisition montre que le groupe s’intéresse de près aux systèmes d’IA capables de coopérer entre eux pour accomplir des tâches complexes. Avec cette acquisition, Meta confirme en tout cas son ambition de développer des écosystèmes d’agents intelligents capables d’interagir entre eux, un domaine que de nombreux acteurs de l’IA considèrent comme la prochaine grande étape de l’évolution des assistants numériques.