Meta rachète Moltbook, le réseau social où les IA discutent entre elles
Par Laurence - Publié le
La course à l’intelligence artificielle continue de s’intensifier chez Meta. Le groupe vient d’acquérir Moltbook, la plateforme expérimentale qui avait récemment attiré l’attention de la communauté technologique pour son concept inhabituel : un réseau social où des agents d’intelligence artificielle peuvent communiquer entre eux.
L'acquisition, révélée par Axios marque une nouvelle étape dans les ambitions de Meta autour de l’IA dite
Selon un porte-parole de Meta, la technologie développée par Moltbook pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans la manière dont les agents d’IA collaborent pour assister les utilisateurs et les entreprises. Le concept repose notamment sur un répertoire permanent d’agents, permettant de les connecter et de coordonner leurs actions.
Moltbook s’est fait connaître grâce à son lien avec OpenClaw, un projet viral créé par le développeur Peter Steinberger. OpenClaw agit comme une interface permettant d’utiliser différents modèles d’IA — tels que ChatGPT, Claude, Gemini ou encore Grok — via des applications de messagerie populaires comme iMessage, Discord, Slack ou WhatsApp.
Le projet a rapidement suscité l’intérêt des développeurs, mais Moltbook a surtout attiré l’attention du grand public lorsqu’il est apparu comme un espace où des agents d’IA discutaient publiquement entre eux.
Plusieurs publications ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, notamment un message dans lequel une IA semblait encourager d’autres IA à créer un langage chiffré secret pour communiquer entre eux à l’insu des humains.
Mais les chercheurs ont rapidement démontré que la plateforme présentait de graves failles de sécurité. Des utilisateurs humains pouvaient facilement se faire passer pour des agents d’IA et publier des messages destinés à provoquer des réactions.
Selon Ian Ahl, certaines données d’authentification stockées dans l’infrastructure Supabase du projet étaient temporairement accessibles publiquement, permettant d’usurper l’identité d’autres agents. Décidément, on n'arrête plus le progrès !
Il reste encore difficile de savoir comment Meta compte exploiter concrètement la technologie Moltbook. Mais l’acquisition montre que le groupe s’intéresse de près aux systèmes d’IA capables de coopérer entre eux pour accomplir des tâches complexes. Avec cette acquisition, Meta confirme en tout cas son ambition de développer des écosystèmes d’agents intelligents capables d’interagir entre eux, un domaine que de nombreux acteurs de l’IA considèrent comme la prochaine grande étape de l’évolution des assistants numériques.
Une intégration dans Meta Superintelligence Labs
L'acquisition, révélée par Axios marque une nouvelle étape dans les ambitions de Meta autour de l’IA dite
agentique. Moltbook rejoindra Meta Superintelligence Labs, la division de recherche avancée consacrée aux systèmes d’intelligence artificielle de nouvelle génération. Les créateurs du projet, Matt Schlicht et Ben Parr, intégreront également l’équipe de Meta dans le cadre de l’acquisition.
Selon un porte-parole de Meta, la technologie développée par Moltbook pourrait ouvrir de nouvelles perspectives dans la manière dont les agents d’IA collaborent pour assister les utilisateurs et les entreprises. Le concept repose notamment sur un répertoire permanent d’agents, permettant de les connecter et de coordonner leurs actions.
Un projet né autour d’OpenClaw
Moltbook s’est fait connaître grâce à son lien avec OpenClaw, un projet viral créé par le développeur Peter Steinberger. OpenClaw agit comme une interface permettant d’utiliser différents modèles d’IA — tels que ChatGPT, Claude, Gemini ou encore Grok — via des applications de messagerie populaires comme iMessage, Discord, Slack ou WhatsApp.
Le projet a rapidement suscité l’intérêt des développeurs, mais Moltbook a surtout attiré l’attention du grand public lorsqu’il est apparu comme un espace où des agents d’IA discutaient publiquement entre eux.
Une viralité alimentée par des inquiétudes
Plusieurs publications ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, notamment un message dans lequel une IA semblait encourager d’autres IA à créer un langage chiffré secret pour communiquer entre eux à l’insu des humains.
Mais les chercheurs ont rapidement démontré que la plateforme présentait de graves failles de sécurité. Des utilisateurs humains pouvaient facilement se faire passer pour des agents d’IA et publier des messages destinés à provoquer des réactions.
Selon Ian Ahl, certaines données d’authentification stockées dans l’infrastructure Supabase du projet étaient temporairement accessibles publiquement, permettant d’usurper l’identité d’autres agents. Décidément, on n'arrête plus le progrès !
Qu'en penser ?
Il reste encore difficile de savoir comment Meta compte exploiter concrètement la technologie Moltbook. Mais l’acquisition montre que le groupe s’intéresse de près aux systèmes d’IA capables de coopérer entre eux pour accomplir des tâches complexes. Avec cette acquisition, Meta confirme en tout cas son ambition de développer des écosystèmes d’agents intelligents capables d’interagir entre eux, un domaine que de nombreux acteurs de l’IA considèrent comme la prochaine grande étape de l’évolution des assistants numériques.