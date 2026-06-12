Pour Craig Federighi, Siri n’est pas là pour devenir votre ami ou votre crush !
Par Laurence - Publié le
Alors que l’IA s'est bien imposé comme le sujet central de la WWDC 2026, Apple tente de se distinguer de ses concurrents par une approche plus prudente et centrée sur l’utilisateur. Dans une longue interview accordée au podcast Mostly Human, Craig Federighi, Apple's SVP of Software Engineering, et Greg Joswiak, SVP of Worldwide Marketing sont revenus sur les annonces autour de Siri AI et d’Apple Intelligence, tout en abordant les inquiétudes croissantes liées à l’essor fulgurant de l’IA.
Mais c'est surtout la position du patron de l’ingénierie logicielle qu'il est intéressant de noter. Pour lui, ces craintes sont parfaitement légitimes, c'est
Il évoque notamment les interrogations des étudiants ou des professionnels qui se demandent si les compétences qu’ils ont mis des années à acquérir auront encore de la valeur dans quelques années. Il cite d'ailleurs expressément les développeurs comme les premiers concernés. Malgré ces bouleversements, il se veut optimiste et estime que l’IA finira par apporter davantage de bénéfices que de problèmes (même si on ne sait pas trop comment cela va se passer).
L’autre sujet majeur de l’entretien concerne la nouvelle génération de Siri présentée lors de la WWDC. Alors que ChatGPT, Claude ou Gemini reposent sur des conversations de plus en plus naturelles et personnalisées, Apple affirme vouloir suivre une voie différente.
Craig Federighi critique notamment certaines pratiques visant à renforcer l’engagement émotionnel des utilisateurs.
À l’inverse, Apple affirme avoir conçu Siri comme un simple assistant numérique :
Ces dernières semaines, plusieurs études et témoignages ont mis en lumière les effets parfois problématiques d’une utilisation intensive des chatbots. OpenAI, Anthropic et Google ont d’ailleurs commencé à intégrer des mécanismes de sécurité supplémentaires, comme des rappels invitant les utilisateurs à faire des pauses ou à limiter certaines interactions.
Avec cette nouvelle génération de Siri, Apple ne semble pas vouloir entrer dans une course à l’imitation de ChatGPT, Claude ou Gemini. La stratégie consiste davantage à tirer parti de la force de son écosystème, de l’intégration entre les appareils et du traitement local des données pour proposer une expérience plus personnelle tout en conservant un haut niveau de confidentialité.
La véritable question est désormais de savoir si cette vision plus prudente de l’intelligence artificielle séduira le grand public face à des acteurs qui multiplient les innovations à un rythme effréné. À travers les propos de Craig Federighi, Apple dessine en tout cas les contours d’une IA fidèle à ses principes : intégrée, discrète et centrée sur l’utilisateur. Et puis aussi de savoir quand les utilisateurs européens — un peu pris en otages — pourront accéder à ces nouveautés !
L'IA, COMPARABLE À LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
Mais c'est surtout la position du patron de l’ingénierie logicielle qu'il est intéressant de noter. Pour lui, ces craintes sont parfaitement légitimes, c'est
un changement comparable à la révolution industrielle. Il reconnaît par ailleurs que le rythme actuel des avancées actuelles peut déstabiliser. Selon lui, nous assistons à une transformation comparable à la révolution industrielle, mais condensée sur une période beaucoup plus courte. Il devient même difficile de suivre, et
de comprendre où cela mène.
Il évoque notamment les interrogations des étudiants ou des professionnels qui se demandent si les compétences qu’ils ont mis des années à acquérir auront encore de la valeur dans quelques années. Il cite d'ailleurs expressément les développeurs comme les premiers concernés. Malgré ces bouleversements, il se veut optimiste et estime que l’IA finira par apporter davantage de bénéfices que de problèmes (même si on ne sait pas trop comment cela va se passer).
Ni un ami, ni un partenaire
L’autre sujet majeur de l’entretien concerne la nouvelle génération de Siri présentée lors de la WWDC. Alors que ChatGPT, Claude ou Gemini reposent sur des conversations de plus en plus naturelles et personnalisées, Apple affirme vouloir suivre une voie différente.
Craig Federighi critique notamment certaines pratiques visant à renforcer l’engagement émotionnel des utilisateurs.
Beaucoup de chatbots actuels cherchent avant tout à maintenir l’engagement. Ils encouragent parfois les utilisateurs à se confier et utilisent ensuite ces informations pour créer une forme de relation.
À l’inverse, Apple affirme avoir conçu Siri comme un simple assistant numérique :
Siri veut vous aider, vous informer ou vous assister dans vos tâches. Mais si vous essayez d’en faire un partenaire romantique, Siri n’est pas intéressé. Cette déclaration n'est pas neutre et intervient alors que plusieurs entreprises du secteur font face à des critiques concernant les risques d’attachement émotionnel excessif à certains assistants conversationnels.
Ces dernières semaines, plusieurs études et témoignages ont mis en lumière les effets parfois problématiques d’une utilisation intensive des chatbots. OpenAI, Anthropic et Google ont d’ailleurs commencé à intégrer des mécanismes de sécurité supplémentaires, comme des rappels invitant les utilisateurs à faire des pauses ou à limiter certaines interactions.
QU'EN PENSER ?
Avec cette nouvelle génération de Siri, Apple ne semble pas vouloir entrer dans une course à l’imitation de ChatGPT, Claude ou Gemini. La stratégie consiste davantage à tirer parti de la force de son écosystème, de l’intégration entre les appareils et du traitement local des données pour proposer une expérience plus personnelle tout en conservant un haut niveau de confidentialité.
La véritable question est désormais de savoir si cette vision plus prudente de l’intelligence artificielle séduira le grand public face à des acteurs qui multiplient les innovations à un rythme effréné. À travers les propos de Craig Federighi, Apple dessine en tout cas les contours d’une IA fidèle à ses principes : intégrée, discrète et centrée sur l’utilisateur. Et puis aussi de savoir quand les utilisateurs européens — un peu pris en otages — pourront accéder à ces nouveautés !