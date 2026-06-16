Après ses dictaphones IA, Plaud prépare un mystérieux objet intelligent

Qu'en penser ?



Plaud n’avance pas seul sur ce terrain. Amazon a récemment acquis Bee, Meta s’est offert Limitless et OpenAI travaille toujours sur un mystérieux appareil conçu avec Jony Ive. Google prépare également une nouvelle génération de lunettes connectées alimentées par Gemini.



Dans ce contexte, Plaud dispose d’un avantage intéressant : contrairement à la plupart de ses concurrents, l’entreprise possède déjà une base installée de plusieurs millions d’utilisateurs et un modèle économique qui semble fonctionner.



Reste désormais à savoir si ce futur wearable parviendra à dépasser le simple rôle de dictaphone intelligent pour devenir un véritable compagnon IA capable d’agir au nom de son utilisateur. C’est précisément la direction que prend actuellement toute l’industrie.