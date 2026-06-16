Après ses dictaphones IA, Plaud prépare un mystérieux objet intelligent
Par Laurence - Publié le
Le marché des objets connectés dopés à l’intelligence artificielle continue de s’agiter. Alors que Meta, Amazon, OpenAI, Google et même Apple multiplient les investissements dans les appareils portables intelligents, la startup Plaud entend bien profiter de la vague. Connue pour ses enregistreurs intelligents capables de transcrire automatiquement réunions et conversations grâce à l’IA, l’entreprise prépare un nouveau produit wearable qui pourrait franchir une étape supplémentaire vers les fameux agents IA.
Selon Bloomberg, Plaud vise désormais 500 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2026, un objectif particulièrement ambitieux pour une société fondée il y a seulement quelques années. La startup revendique aujourd’hui plus de 2 millions d’utilisateurs dans le monde, avec près de 80 % de son activité concentrée aux États-Unis, au Japon et en Europe. Cette croissance rapide illustre l’intérêt grandissant pour les outils capables de capturer automatiquement des conversations, de les retranscrire puis de générer des résumés grâce à l’intelligence artificielle.
Il faut dire que Plaud a complètement revisiter les dictaphones et commercialise notamment le Plaud Note que j'ai pu testé. Il s'agit d'un boîtier ultra-fin de la taille d’une carte bancaire qui se fixe au dos d’un smartphone et permet d’enregistrer appels téléphoniques, réunions ou discussions en présentiel.
La société a lancé récemment le Plaud NotePin, une version portable plus baroudeur, qui peut être portée sous forme de broche, de pendentif ou même de bracelet afin d’enregistrer des conversations en gardant les mains libres. Les enregistrements sont ensuite synchronisés avec l’application mobile de Plaud, qui s’appuie sur plusieurs grands modèles d’IA comme GPT, Claude ou Gemini pour produire des transcriptions, des résumés et des notes structurées.
La prochaine étape semble toutefois bien plus ambitieuse. Plaud préparerait un nouvel appareil portable attendu d’ici la fin de l’année. Peu de détails techniques ont été dévoilés pour l’instant, mais Bloomberg indique que ce futur produit sera conçu pour fonctionner avec des agents IA.
L’idée n’est plus seulement de capturer une conversation puis d’en générer un résumé. Les agents IA visent à analyser le contexte, prendre des décisions et exécuter certaines tâches de manière autonome. Concrètement, après une réunion, l’appareil pourrait par exemple transmettre automatiquement un compte-rendu à un assistant IA capable de rédiger des e-mails, créer des tâches dans un logiciel de gestion de projet ou programmer des rendez-vous.
Le pari reste toutefois risqué. Le secteur des appareils IA autonomes a connu plusieurs échecs ces dernières années, notamment avec le Humane AI Pin. Mais le contexte a changé. Les progrès rapides des grands modèles de langage rendent désormais ces objets beaucoup plus utiles qu’il y a seulement deux ans.
Plusieurs analystes considèrent même que les wearables IA pourraient devenir l’une des prochaines grandes catégories technologiques. Lors du CES 2026, de nombreux fabricants ont présenté des appareils capables de capturer le quotidien des utilisateurs afin d’alimenter des assistants intelligents fonctionnant en permanence.
Plaud n’avance pas seul sur ce terrain. Amazon a récemment acquis Bee, Meta s’est offert Limitless et OpenAI travaille toujours sur un mystérieux appareil conçu avec Jony Ive. Google prépare également une nouvelle génération de lunettes connectées alimentées par Gemini.
Dans ce contexte, Plaud dispose d’un avantage intéressant : contrairement à la plupart de ses concurrents, l’entreprise possède déjà une base installée de plusieurs millions d’utilisateurs et un modèle économique qui semble fonctionner.
Reste désormais à savoir si ce futur wearable parviendra à dépasser le simple rôle de dictaphone intelligent pour devenir un véritable compagnon IA capable d’agir au nom de son utilisateur. C’est précisément la direction que prend actuellement toute l’industrie.
Un demi-milliard de dollars de chiffre d’affaires visé
Selon Bloomberg, Plaud vise désormais 500 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2026, un objectif particulièrement ambitieux pour une société fondée il y a seulement quelques années. La startup revendique aujourd’hui plus de 2 millions d’utilisateurs dans le monde, avec près de 80 % de son activité concentrée aux États-Unis, au Japon et en Europe. Cette croissance rapide illustre l’intérêt grandissant pour les outils capables de capturer automatiquement des conversations, de les retranscrire puis de générer des résumés grâce à l’intelligence artificielle.
Il faut dire que Plaud a complètement revisiter les dictaphones et commercialise notamment le Plaud Note que j'ai pu testé. Il s'agit d'un boîtier ultra-fin de la taille d’une carte bancaire qui se fixe au dos d’un smartphone et permet d’enregistrer appels téléphoniques, réunions ou discussions en présentiel.
La société a lancé récemment le Plaud NotePin, une version portable plus baroudeur, qui peut être portée sous forme de broche, de pendentif ou même de bracelet afin d’enregistrer des conversations en gardant les mains libres. Les enregistrements sont ensuite synchronisés avec l’application mobile de Plaud, qui s’appuie sur plusieurs grands modèles d’IA comme GPT, Claude ou Gemini pour produire des transcriptions, des résumés et des notes structurées.
Test du Plaud Note Pro
Un nouveau wearable capable de travailler avec des agents IA
La prochaine étape semble toutefois bien plus ambitieuse. Plaud préparerait un nouvel appareil portable attendu d’ici la fin de l’année. Peu de détails techniques ont été dévoilés pour l’instant, mais Bloomberg indique que ce futur produit sera conçu pour fonctionner avec des agents IA.
L’idée n’est plus seulement de capturer une conversation puis d’en générer un résumé. Les agents IA visent à analyser le contexte, prendre des décisions et exécuter certaines tâches de manière autonome. Concrètement, après une réunion, l’appareil pourrait par exemple transmettre automatiquement un compte-rendu à un assistant IA capable de rédiger des e-mails, créer des tâches dans un logiciel de gestion de projet ou programmer des rendez-vous.
Le grand retour des objets IA ?
Le pari reste toutefois risqué. Le secteur des appareils IA autonomes a connu plusieurs échecs ces dernières années, notamment avec le Humane AI Pin. Mais le contexte a changé. Les progrès rapides des grands modèles de langage rendent désormais ces objets beaucoup plus utiles qu’il y a seulement deux ans.
Plusieurs analystes considèrent même que les wearables IA pourraient devenir l’une des prochaines grandes catégories technologiques. Lors du CES 2026, de nombreux fabricants ont présenté des appareils capables de capturer le quotidien des utilisateurs afin d’alimenter des assistants intelligents fonctionnant en permanence.
Qu'en penser ?
Plaud n’avance pas seul sur ce terrain. Amazon a récemment acquis Bee, Meta s’est offert Limitless et OpenAI travaille toujours sur un mystérieux appareil conçu avec Jony Ive. Google prépare également une nouvelle génération de lunettes connectées alimentées par Gemini.
Dans ce contexte, Plaud dispose d’un avantage intéressant : contrairement à la plupart de ses concurrents, l’entreprise possède déjà une base installée de plusieurs millions d’utilisateurs et un modèle économique qui semble fonctionner.
Reste désormais à savoir si ce futur wearable parviendra à dépasser le simple rôle de dictaphone intelligent pour devenir un véritable compagnon IA capable d’agir au nom de son utilisateur. C’est précisément la direction que prend actuellement toute l’industrie.