Pourquoi l’affiche du film sur OpenAI ressemble-t-elle à une image ratée par IA ?
Par Laurence - Publié le
Le film Artificial, consacré à Sam Altman et aux coulisses d’OpenAI, vient de dévoiler une nouvelle affiche particulièrement originale. À première vue, l’illustration semble avoir été réalisée par une IA, avec son lot d’erreurs et d’incohérences. Pourtant, le distributeur NEON assure qu’elle a été entièrement créée par un artiste... humain. Une manière assez ironique de promouvoir un film consacré à l’entreprise derrière ChatGPT.
La nouvelle affiche d’Artificial, dévoilée le 19 novembre, ne manque pas de détails surprenants. Au centre de l’image, Andrew Garfield, qui incarne Sam Altman, apparaît sur un chemin forestier dominant la baie de San Francisco. Mais en observant attentivement l’illustration, des anomalies grossières se multiplient : le Golden Gate Bridge à moitié englouti, un avion qui vole à l’envers et un arbre dont le tronc laisse apparaître un étrange visage humain. Une route semble disparaître dans une colline, certains éléments du paysage ne respectent pas les règles de perspective et le visage de l’acteur présente une texture particulièrement artificielle.
Tout reprend les défauts caractéristiques des images générées par intelligence artificielle. Ce qui a rapidement provoqué des réactions sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes accusant le distributeur d’avoir utilisé une IA pour réaliser sa campagne promotionnelle. Mais il ne s'agit pas d'une mauvaise affiche aux premiers balbutiements de l'IA, bien au contraire !
Face aux réactions, NEON a publié une vidéo montrant les différentes étapes de création de l’affiche. L’illustration est en réalité l’œuvre de Mike Thompson, réalisée en collaboration avec l’agence de communication Gravillis Inc. Le distributeur a également précisé que le visuel avait été créé par des humains, une mention qui figure directement sur l’affiche. Les incohérences ne sont donc pas des erreurs de génération, mais des éléments volontairement intégrés à la composition.
Cette démarche détourne les codes de ce que l’on appelle désormais l’
Réalisé par Luca Guadagnino, à qui l’on doit notamment Challengers et Call Me by Your Name, Artificial revient sur l’ascension d’OpenAI et les tensions qui ont accompagné son développement. Le scénario, écrit par Simon Rich, s’intéresse notamment à la crise de novembre 2023, lorsque Sam Altman avait été brutalement évincé de la direction d’OpenAI avant d’être réintégré quelques jours plus tard.
Andrew Garfield incarne le patron de ChatGPT, tandis que Yura Borisov interprète Ilya Sutskever, l’un des cofondateurs de l’entreprise. Monica Barbaro prête ses traits à Mira Murati, et Ike Barinholtz incarne Elon Musk, également cofondateur d’OpenAI. Le casting comprend aussi Mark Rylance, dans le rôle du chercheur Geoffrey Hinton.
Le parcours du long-métrage est lui aussi assez particulier. Initialement développé chez Amazon MGM Studios, Artificial a été abandonné par le studio en juin dernier, peu après l’annonce d’un investissement majeur d’Amazon dans OpenAI. Après le retrait du studio et le refus de plusieurs distributeurs, NEON a finalement récupéré les droits du film. Artificial doit bénéficier d’une sortie limitée aux États-Unis le 25 décembre 2026, avant une distribution plus large le 8 janvier 2027.
Avec cette affiche, NEON détourne habilement les critiques adressées aux images générées par intelligence artificielle. Le distributeur utilise précisément leurs défauts les plus reconnaissables pour attirer l’attention sur un film consacré à OpenAI. L’ironie est d’autant plus intéressante que l’illustration a nécessité le travail d’un véritable artiste pour reproduire les imperfections d’une technologie censée automatiser la création. Une campagne promotionnelle qui pose finalement une question assez actuelle : à force de voir des images générées par IA, devient-il plus difficile de reconnaître le travail humain ?
Une affiche qui accumule les erreurs
La nouvelle affiche d’Artificial, dévoilée le 19 novembre, ne manque pas de détails surprenants. Au centre de l’image, Andrew Garfield, qui incarne Sam Altman, apparaît sur un chemin forestier dominant la baie de San Francisco. Mais en observant attentivement l’illustration, des anomalies grossières se multiplient : le Golden Gate Bridge à moitié englouti, un avion qui vole à l’envers et un arbre dont le tronc laisse apparaître un étrange visage humain. Une route semble disparaître dans une colline, certains éléments du paysage ne respectent pas les règles de perspective et le visage de l’acteur présente une texture particulièrement artificielle.
Tout reprend les défauts caractéristiques des images générées par intelligence artificielle. Ce qui a rapidement provoqué des réactions sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes accusant le distributeur d’avoir utilisé une IA pour réaliser sa campagne promotionnelle. Mais il ne s'agit pas d'une mauvaise affiche aux premiers balbutiements de l'IA, bien au contraire !
Une image entièrement réalisée par un humain
Face aux réactions, NEON a publié une vidéo montrant les différentes étapes de création de l’affiche. L’illustration est en réalité l’œuvre de Mike Thompson, réalisée en collaboration avec l’agence de communication Gravillis Inc. Le distributeur a également précisé que le visuel avait été créé par des humains, une mention qui figure directement sur l’affiche. Les incohérences ne sont donc pas des erreurs de génération, mais des éléments volontairement intégrés à la composition.
Cette démarche détourne les codes de ce que l’on appelle désormais l’
AI slop, un terme utilisé pour désigner les contenus générés massivement par intelligence artificielle, souvent de qualité médiocre. Le choix est d’autant plus intéressant que le film s’intéresse précisément à l’entreprise qui a largement contribué à populariser ces technologies.
Andrew Garfield dans la peau de Sam Altman
Réalisé par Luca Guadagnino, à qui l’on doit notamment Challengers et Call Me by Your Name, Artificial revient sur l’ascension d’OpenAI et les tensions qui ont accompagné son développement. Le scénario, écrit par Simon Rich, s’intéresse notamment à la crise de novembre 2023, lorsque Sam Altman avait été brutalement évincé de la direction d’OpenAI avant d’être réintégré quelques jours plus tard.
Andrew Garfield incarne le patron de ChatGPT, tandis que Yura Borisov interprète Ilya Sutskever, l’un des cofondateurs de l’entreprise. Monica Barbaro prête ses traits à Mira Murati, et Ike Barinholtz incarne Elon Musk, également cofondateur d’OpenAI. Le casting comprend aussi Mark Rylance, dans le rôle du chercheur Geoffrey Hinton.
Un film abandonné par Amazon avant d’être récupéré par NEON
Le parcours du long-métrage est lui aussi assez particulier. Initialement développé chez Amazon MGM Studios, Artificial a été abandonné par le studio en juin dernier, peu après l’annonce d’un investissement majeur d’Amazon dans OpenAI. Après le retrait du studio et le refus de plusieurs distributeurs, NEON a finalement récupéré les droits du film. Artificial doit bénéficier d’une sortie limitée aux États-Unis le 25 décembre 2026, avant une distribution plus large le 8 janvier 2027.
Qu’en penser ?
Avec cette affiche, NEON détourne habilement les critiques adressées aux images générées par intelligence artificielle. Le distributeur utilise précisément leurs défauts les plus reconnaissables pour attirer l’attention sur un film consacré à OpenAI. L’ironie est d’autant plus intéressante que l’illustration a nécessité le travail d’un véritable artiste pour reproduire les imperfections d’une technologie censée automatiser la création. Une campagne promotionnelle qui pose finalement une question assez actuelle : à force de voir des images générées par IA, devient-il plus difficile de reconnaître le travail humain ?