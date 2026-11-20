Qu’en penser ?



Avec cette affiche, NEON détourne habilement les critiques adressées aux images générées par intelligence artificielle. Le distributeur utilise précisément leurs défauts les plus reconnaissables pour attirer l’attention sur un film consacré à OpenAI. L’ironie est d’autant plus intéressante que l’illustration a nécessité le travail d’un véritable artiste pour reproduire les imperfections d’une technologie censée automatiser la création. Une campagne promotionnelle qui pose finalement une question assez actuelle : à force de voir des images générées par IA, devient-il plus difficile de reconnaître le travail humain ?