Cliff Booth : des images IA ratées plombent le film de Fincher sur Netflix ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le retour de Brad Pitt dans le rôle de Cliff Booth fait parler de lui pour une drôle de raison. Des spectateurs accusent le nouveau film de David Fincher d'utiliser des images générées par IA de mauvaise qualité, après avoir repéré un attelage assez étrange dans la bande-annonce. Le réalisateur défend, lui, la liberté de travailler avec ces outils.
Dans The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, Quentin Tarantino a confié la réalisation à David Fincher tout en signant le scénario de cette suite de Once Upon a Time in Hollywood, sorti en 2019. Le film est destiné à Netflix, mais sa deuxième bande-annonce a attiré l'attention sur quelques secondes en noir et blanc, dans un décor de western. Comme le rapporte PetaPixel, les occupants d'une charrette semblent tourner le dos au cheval et aux rênes, une position difficile à comprendre pour des personnages censés conduire l'attelage. Des internautes y voient une erreur d'IA générative, même si cette seule image ne permet pas d'établir comment le plan a été fabriqué.
Les reproches dépassent cet extrait promotionnel. Le réalisateur et critique Patrick Tomasso, qui a assisté à une projection anticipée, décrit sur X des visages qui changeraient en pleine scène et des mouvements qui ne respecteraient pas la physique. D'autres ont remarqué à l'image de fines lignes déformées et les performances corporelles apparemment remplacées. Il estime que ces défauts gâchent ce qui aurait pu être une très bonne suite, et promet de publier des exemples lorsque le film sera disponible en streaming.
Dans un entretien publié le 19 novembre par le Los Angeles Times, Fincher explique ne pas craindre les nouvelles technologies et refuse l'idée que le cinéma devrait arrêter d'expérimenter pour revenir à la pellicule. Il prend l'exemple d'un outil capable de modifier la couleur des yeux d'un personnage, dont il ne voit pas pourquoi il faudrait se priver. Cette position correspond à sa volonté de pouvoir retoucher ses images, mais ne donne aucune explication sur la charrette ni sur les autres plans contestés. Le film doit débarquer sur Netflix le 23 décembre, avec une histoire située dans le Los Angeles de 1977.
On peut très bien accepter l'IA dans les effets visuels et trouver agaçant qu'elle serve d'excuse à des images mal finies, si les défauts signalés se confirment. Fincher défend le droit d'expérimenter, et sur ce point on le suit, mais le public a aussi le droit d'attendre que l'expérience fonctionne à l'écran. Quand un attelage prend plus de place dans la discussion que Brad Pitt, il y a quand même un problème de réception du film.
Si les images générées par IA dans les films vous agacent, jetez un œil à cet article sur l'affiche du film consacré à OpenAI, et suivez-nous sur X pour ne rien rater.
Une charrette à l'envers
Dans The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, Quentin Tarantino a confié la réalisation à David Fincher tout en signant le scénario de cette suite de Once Upon a Time in Hollywood, sorti en 2019. Le film est destiné à Netflix, mais sa deuxième bande-annonce a attiré l'attention sur quelques secondes en noir et blanc, dans un décor de western. Comme le rapporte PetaPixel, les occupants d'une charrette semblent tourner le dos au cheval et aux rênes, une position difficile à comprendre pour des personnages censés conduire l'attelage. Des internautes y voient une erreur d'IA générative, même si cette seule image ne permet pas d'établir comment le plan a été fabriqué.
Des critiques après projection
Les reproches dépassent cet extrait promotionnel. Le réalisateur et critique Patrick Tomasso, qui a assisté à une projection anticipée, décrit sur X des visages qui changeraient en pleine scène et des mouvements qui ne respecteraient pas la physique. D'autres ont remarqué à l'image de fines lignes déformées et les performances corporelles apparemment remplacées. Il estime que ces défauts gâchent ce qui aurait pu être une très bonne suite, et promet de publier des exemples lorsque le film sera disponible en streaming.
Fincher défend les outils
Dans un entretien publié le 19 novembre par le Los Angeles Times, Fincher explique ne pas craindre les nouvelles technologies et refuse l'idée que le cinéma devrait arrêter d'expérimenter pour revenir à la pellicule. Il prend l'exemple d'un outil capable de modifier la couleur des yeux d'un personnage, dont il ne voit pas pourquoi il faudrait se priver. Cette position correspond à sa volonté de pouvoir retoucher ses images, mais ne donne aucune explication sur la charrette ni sur les autres plans contestés. Le film doit débarquer sur Netflix le 23 décembre, avec une histoire située dans le Los Angeles de 1977.
On en dit quoi ?
On peut très bien accepter l'IA dans les effets visuels et trouver agaçant qu'elle serve d'excuse à des images mal finies, si les défauts signalés se confirment. Fincher défend le droit d'expérimenter, et sur ce point on le suit, mais le public a aussi le droit d'attendre que l'expérience fonctionne à l'écran. Quand un attelage prend plus de place dans la discussion que Brad Pitt, il y a quand même un problème de réception du film.
Si les images générées par IA dans les films vous agacent, jetez un œil à cet article sur l'affiche du film consacré à OpenAI, et suivez-nous sur X pour ne rien rater.