2024 permettra-t-elle de relancer un iPad en perte de vitesse (et d'innovations) ?

Pas d'iPad en 2024 !

Quel calendrier dans la boule de cristal ?

Si l'on en croit le devin Gurman depuis quelques semaines, Apple n'aurait en effet, ce qui est une première dans l'histoire de la tablette. Cette dernière compte en effet au moins un renouvellement par an depuis son lancement, entre l' iPad , l' iPad mini , l' iPad Air et l' iPad Pro Quoiqu'il en soit,. D'après Mark Gurman, tous les modèles d'iPad auraient donc droit à un successeur l'année prochaine. Pour les AirPods, il glisse au passage qu'il faudrait attendre 2025 (!) pour une nouvelle génération...Peut-être ne sont-ils pas prêts, peut-être que Cupertino entend vraiment apporter des changements ou qu'elle doit faire face à des contraintes de production... Et, finalement- ce n'est pas un mal quand on voit, comme par exemple l'iPad 9 et l'iPad 10 (en dehors du prix...).Rappelons queDans sa boule de cristal connectée, le journaliste de Bloomberg dévoile la feuille de route de 2024 !Il estime que les iPad d'entrée et de milieu de gammes (tout sauf les Pro ?) pourraient être mis à jour dès mars 2024 dans une sortie printanière -ce qui semble assez inhabituel pour Apple. Notons que les prochains iPad Air et iPad mini seraient probablement équipés de puces M2 et A16.Au menu pour ces tablettes dénommées J717, J718, J720 et J721, on trouverait de légères modifications au niveau de la taille (l'iPad 12,9" passerait à 13"), et un nouveau Magic Keyboard (R219). L'accessoire aurait été sensiblement amélioré pour rapprocher l'iPad Pro d'un ordinateur portable, incluant notamment un trackpad plus grand.