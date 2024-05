Un indice sur les nouveaux iPad sur la page officielle d'Apple !

Effacez l'illustration sur le site d'Apple

Let Loose

tout lâcher et s'amuser

lâcher prise

Qu'attendre de cette présentation ?

Un iPad Pro M4 OLED avec du Wi-Fi 7 ?

Un grand iPad Air

Apple Pencil, Magic Keyboard, MagSafe

Petit nouveauté amusante, si vous vous rendez sur le site officiel d'Apple Une fois l'image totalement effacée, une nouvelle illustration prendra sa place. Cette petite interaction permet d'imaginer que le nouvel Apple Pencil pourrait gagner quelques fonctions, pourquoi pas en lien avec une éventuelle fonction gomme accessible plus simplement (en pinçant le stylet, ou peut-être avec l'autre extrémité).pour suivre les annonces de l'évènement(qui n'a pas de nom officiel dans notre langue et qui pourrait se traduite par, ou encore) avec nous et détailler les nouveautés de ces futurs iPad Pro et iPad Air, ainsi que l'Apple Pencil et les éventuels accessoires.Selon les rumeurs, les iPad Pro 2024 seraient non seulement dotés de la meilleure dalle OLED du marché, . Si cette nouvelle puce devrait mettre l'accent sur un Neural Engine boosté afin d'accompagner les prochains systèmes de Cupertino, cette puce devrait également intégrer les différents Mac.Avec une certification du Wi-Fi 7 disponible depuis début 2024 et l'arrivée des premiers routeurs compatibles, i. Cela permettrait alors à Apple d'offrir la compatibilité avec cette norme à ses tablettes professionnelles dasn un premier temps, puis à ses Mac dans la foulée.Ces dernières semaines, on parle beaucoup de la taille de. A priori, Apple travaillerait sur deux nouvelles versions portant les noms de code J507 et J537., avec une dalle de 12,9 pouces (soit 280,6 mm x 214,9 mm x 6,0 mm).L'iPad Air 6 devrait bénéficier d’une, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Côté design, il n’y aurait pas de grandes nouveautés hormis, ce qui semble être corroborés par ces fichiers CAD publié récemment par le siteLes rendus montrent une apparence globale très similaire à l'iPad Air de quatrième et de cinquième génération, ils sont toutefois plus grand en raison de l’augmentation de la taille de l’écran. La différence la plus importante estL'un des changements communs à l'iPad Air et l'iPad Pro devrait être, ce qui est plus logique pour les appels. De même, il serait aussi questionEn revanche, le déplacement de la caméra pourrait avoir une autre conséquence. LPar conséquent, on ne sait pas trop si cette fonctionnalité pourrait rester ainsi ou pas.Parmi les autres rumeurs, on note aussi un, avec un trackpad plus grand et un boîtier supérieur en aluminium. Ce dernier permettrait encore plus de transformer l'iPad Pro en un Mac tactile à part entière, mais pour cela,Après plus de cinq ans sans mise à jour,. Il faut dire qu'on ne peut pas vraiment parler de 3e génération avec