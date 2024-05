Un nouvel outil de retouche photo boosté à l'IA pour l'iPad ?

Un nouvel outil de retouche photo IA

Photomator sur iPadOS

Quel fonctionnement ?

Clean Up

D’un premier jet, on pouvait penser à un outil gomme perfectionné de l'iPad Pro et du nouvel Apple Pencil . Mais celui-ci pourrait également faire référence à une, qui serait actuellement en cours de test dans les labos d'Apple pour son application Photos !(ahhhh !!) : la retouche Photos, avec des applications inégalement transposées, et ce, même si certaines se débrouillent mieux que d'autres.Cette fonctionnalité -surnomméedans certaines pré-versions de macOS 15- utiliserait, une option qui est déjà proposée par Samsung sur ses derniers smartphones. Elle se trouverait dans le menu d'édition à côté des options existantes pour les ajustements, les filtres et le recadrage.Avec cette dernière, il sera possible de sélectionner. Ou encore d'ajuster la taille du brush pour faciliter le retrait des sélections.Alors que la fonctionnalité serait toujours en cours de test, Cupertino pourrait décider de la présenter plus tôt,