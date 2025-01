L'iPad Air M1 de retour à 559€ : largement assez puissant !

L'iPad Air 5 doté de la puce M1

Dès 559€

Pourquoi passer par le Refurb ?

Les autres produits disponibles aujourd'hui

Face à l'iPad 10,comme un écran laminé, un port USB-C nettement plus rapide (480 Mb/s contre 10 Gb/s pour le Air), une puce Apple Silicon M1 bien plus rapide que l'A14 Bionic de l'iPad 10, et le double de RAM (8 Go vs 4 Go).Cette tablette est taillée pour faire tourner toutes les applications et les jeux de l'App Store dans les meilleures conditions. Autre avantage, et de taille,Ce dernier se recharge en le plaçant sur la tranche de l'iPad Air grâce à un dispositif magnétique, nettement plus pratique que la première génération et son port Lightning.très certainement le meilleur périphérique de ce type du marché (mais au tarif élevé).Pour rappel, passer par le, une garantie d'un an et la possibilité de souscrire un contrat Apple Care. De notre côté, nous nous procurons fréquemment des machines par ce biais qui semblent tout simplement neuves (aucune rayure, aucune marque sur l'écran, ni sur les patins), sans jamais avoir rencontré de souci.