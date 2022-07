Europe : Google autorise les paiement tiers pour les apps et passe sa com à 12%

Dans le cadre de nos efforts pour nous conformer à ces nouvelles normes, nous annonçons un nouveau programme visant à soutenir les paiements alternatifs pour les utilisateurs de l'espace économique européen

Google Play a permis à des millions d'entreprises de développement de se connecter avec des consommateurs du monde entier. Rien que dans l'UE, l'écosystème Android a soutenu plus de 1,1 million d'emplois, et les développeurs Android ont généré 7,9 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel en 2021.

Cette nouvelle politique concernera. Mais ces derniers ne sont pas en reste et les utilisateurs pourront bénéficier de paiements tiers un peu plus tard. Concernant le reste du monde, le système de paiement reste inchangé, les nouvelles directives étant en lien avec leDans un billet de blog , la firme se veut arrangeante et pleine de bonne volonté (contrairement à Apple qui a plutôt montré sa réticence jusque là) :. Elle précise d’ailleurs quedevraient être concernés par cette réduction de 3% et que la commission servira à maintenir et développer le Google Play Store / Android.Pour rappel, en juillet dernier, le Parlement Européen a approuvé) mais également), qui vont entraîner toutes deux de profondes modifications pour les firmes techs et le fonctionnement des magasins d'applications (voir ici et là ). Ces textes ne devraient entrer en application avant le printemps prochain , mais