Nouveaux iPhone, Apple Watch, AirPods Pro... Retrouvez tous nos tests écrits et en vidéo !

... La keynote de septembre fut d'une grande richesse, et l'on ne va pas s'en plaindre ! Même si parfois, les différences sont moindres avec la génération précédente,-on l'a vu avec l'Apple Watch Ultra ou encore les AirPods 2, revus de fond en comble !Comme vous l'avez noté,Nous avons tenté de tester le plus en profondeur possible chaque produit, avec des contenus souvent inédits, commeou encore nos courbes de réponse en fréquence des AirPods Pro 2.... Si vous aimez ce qu'on fait et que vous souhaitez nous aider à garder cette liberté de ton, et d'indépendance, n'hésitez pas à souscrire à un abonnement VIP L'îlot dynamique nous a-t-il convaincu ? Y'a-t-il des surprise sur la connectivité ?? Après une semaine de tests intensifs, il est l'heure du verdict !L'iPhone 14 ne fait pas exception, d'où l'idée dedans différentes conditions de lumières, d'exposition, aussi bien sur des images fixes qu'animées !Afin de voir ce que ce nouveau téléphone a dans le ventre, on a décidé de braver l'océan, etEvidemment, l'iPhone n'est pas une GoPro et l'on vous déconseille pareil usage, mais vous allez voir queMais la Pomme en a-t-elle fait assez ?, ou cette montre est-elle aux montres sportive, ce que les SUV sont au franchissement ?Après une petite semaine à notre poignet,, même si son écran, son design et ses fonctionnalités sont légèrement en deçà des derniers modèles.