Foxconn : la production des iPhone pourrait reprendre fin décembre

Un retour à la normale d'ici la fin de l'année ?

UNE DIMINUTION DE 30% DE LA PRODUCTION D'IPHONE

En effet, Foxconn s'attend à ce que son usine de Zhengzhou -dont la production est très fortement ralentie par une vague de Covid- ne retrouve ses pleines capacités que. Au vu de l'évolution de la situation et des mouvements généralisés, la seconde date pourrait être la plusElle n'a pas pour le moment était confirmée par Foxconn ou Apple, mais cette dernière avait déjà lancé un avertissement lors de ses derniers résultats -histoire de ne pas recommencer la crise des iPhone de 2019 et les mises en cause de responsabilité de Tim Cook et Lucas Maestri ().En attendant , le groupe taïwanais avait tenté de freiner la fuite des salariés en multipliant les primes. Dans une note interne diffusée, il était question d'un bonus pouvant aller jusqu'à 13 000 yuans (), qui venait s'ajouter à celui de de 10 000 yuan (1 340 euros).Dans un premier temps,avait déclaré que le site de Zhengzhou a été très affecté par les mouvements de protestation, ce qui a conduit à réduire les expéditions d'iPhone prévues pour le quatrième trimestre de 2022 de 20 %, soit un total de 70 à 75 millions d'unités.Quelques semaines plus tard, il avait revu à la baisse ses estimations. Pour lui, le taux moyen de la capacité de production ne serait que d'environ 20 % en novembre, mais pourrait s'améliorer pour atteindre 30 à 40 % en décembre.Ainsi Pegatron et Luxshare auraient chacun obtenu environ 10 % des commandes d'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max de Foxconn, mais les expéditions de masse ne seraient pas prêtes, au plus tôt, avant la fin décembre.En raison de ces retards d'expédition et du climat de récession, l'analyste avait soulevé un autre effet pervers.-comme pourrait le penser Apple- mais disparaîtra tout simplement ! Il reste à savoir si ces nombreux clients qui auraient acheté un iPhone 14 Pro, achèteraient un autre iPhone ou passeraient carrément à la concurrence.