Des sessions Today at Apple pour gérer la confidentialité sur son iPhone

Informer et sensibiliser en Apple Store

aider les utilisateurs à prendre le contrôle de leurs données

Today at Apple

A Day in the Life of an Average Person's Data

Réaffirmer les principes de confidentialité

évoquant la recrudescence des menaces à la confidentialité et à la sécurité des informations personnelles.Au programme, on trouve une, qui aura pour but deet d'les utilisateurs sur la façon dont ils peuvent protéger leurs données. Pour l'occasion, Cupertino a requis les services de Nick Mohammed (Ted Lasso), via une petite vidéo dénomméecomme la protection de la confidentialité du courrier, le contrôle de sécurité, les services de localisation et les pass keys. Il s'agira également de voir comment personnaliser chaque fonction selon ses préférences en matière de confidentialité.Les sessions seront disponibles dans le monde entier, et pas seulement aux Etats-Unis. Et il est possible de s'inscrire dès à présent sur le site d'Apple / Today at Apple.Via cette page, la firme entend réaffirmer ses principes et sa volonté de protéger les données de ses utilisateurs, même si certains pourraient y voir une réponse au nouveau recours dirigé contre la firme en matière de confidentialité Elle vient d'ailleurs d'être condamnée à verser 8 millions d'euros en France pour non respect du consentement., cette association professionnelle qui a pour mission d’élaborer les normes à utiliser dans le secteur de l'industrie pour contrôler et réglementer la publicité en ligne.