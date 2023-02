Qui a rencontré le bug d'iCloud sous iOS 16.3 ?

Des bugs aléatoires au niveau d'iCloud

Une erreur inattendue s'est produite. Veuillez réessayer plus tard

Des mesures de sécurité renforcées

Il est possible que votre appareil vous demande également de rentrer à nouveau votre mot de passe correspondant. Cette situation correspond à unApparemment sur les forums d'assistance d'Apple mais aussi sur Reddit, on trouve plusieurs cas.En pratique,. Ce dernier apparait après avoir essayé d'activer les fonctionnalités, qui ont été désactivées après la mise à jour (notamment iCloud Drive et la sauvegarde iCloud).Outre de nombreuses nouvelles fonctionnalités , y compris l'application de tableau blanc numérique, ou encore les, iOS 16.3, iPad OS 16.3 et macOS 13.2 ont introduit des mesures de sécurité renforcées.Au menu, on trouve une fonctionnalité de, y compris les sauvegardes iCloud, les photos, les notes, les rappels, les mémos vocaux... La fonctionnalité a été activée dans iOS 16.2 pour les utilisateurs américains uniquement et commence à être déployée dans le reste du monde, début de 2023.Désormais,. Ces dernières auront pour but non pas d'ajouter une étape pour le consommateur mais de renforcer l'authentification à deux facteurs et la protection contre les piratages.Pour iMessage,en VO dans le texte), les utilisateurs pourront ainsi vérifier qu'ils ne communiquent qu'avec la ou les personnes de leur choix. Cette fonction sera déployée un peu plus tard l'année prochaine.