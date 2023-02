Tim Cook aurait-il minimisé la situation de l’iPhone 14 ?

Destockage en Chine ?

Tim Cook aurait-il embelli la situation réelle ?

Une demande irrégulière ?

. Ces dernières se montent à, un montant qui est assez inhabituel. En effet, ce niveau est généralement réservé aux anciennes générations d’iPhone et non aux modèles de l’année.Mais cette campagne pourrait aussi signifier que les revendeurs disposent(y compris des iPhone 14 Plus qui se vendraient bien moins que les autres). Un analyste estime que les ventes des quatre modèles d'iPhone 14 étaient inférieures d'environ 28 % à celles de la gamme iPhone 13 au même moment...Lors de la présentation de ses résultats trimestriels , Apple a révélé une baisse significative des ventes des iPhone de l’ordre de presque 9%. Pour autant, après quelques minutes d’incertitude, les investisseurs avaient réagi très positivement aux déclarations de Tim Cook En effet, pendant l’appel téléphonique suivant la publication,Il a également évoqué les tendances inflationnistes mais la résistance du dollar, sans compter le contexte économique globalement défavorable.De son côté,s’interroge. En effet, d’un point de vue global, certains pays auraient été moins touchés que d’autres, et! Mais cela pourrait aussi signifier que la Chine -et son immense marché- a été plus durement touchée que les autres !