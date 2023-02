Pour la Saint Valentin, OkCupid donne sa langue au ChatGPT !

ChatGPT va optimiser vos chances de trouver l’âme sœur !

Utiliser l’IA, c’est déjà une forme de tromperie ?

Depuis son lancement en novembre, ChatGPT est devenu un véritable phénomène, centre de nombreuses conversations et polémiques sur l’intégration de l’Intelligence Artificielle dans notre quotidien.. Cette fois, ChatGpt s’attaque à l’Amour ! Ou plutôt aux plateformes de rencontres en ligne..En effet, l’application OkCupid a eu recours à l'intelligence artificielle pour. Le responsable de la communication de l’entreprise, Michael Kaye, s’est intéressé aux questions les plus posées lors d’un premier rendez-vous et ChatGPT de faire le reste. Le ChatGPT a rédigé ainsi: ce que vous appréciez le plus chez un partenaire, l’équilibre entre ses propres besoins et ceux de son partenaire, comment savoir quand une relation peut passer au niveau supérieur…D’après nos confrères américains,et continuent d’attirer des curieux, principalement issus de la génération Z. Apparemment, 31% des utilisateurs d’OkCupid ont un retour plutôt positif de l’utilisation de l’IA pour créer son profil. Ils ne pensent pas qu’il s’agisse d’une tromperie en soi mais une aide pour se valoriser et trouver la bonne personne.Mais. D’après eux, utiliser une IA pour les photos de profil est un facteur de rejet. En outre, seulement 6% y voient un quelconque caractère excitant, et 47% ne sont pas sûrs de vouloir fréquenter une personne qui a admis avoir communiqué via un bot.