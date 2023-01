Google créé de la musique à partir d'un texte et d'une IA

Une IA comme compositeur

Même si ce 'est pas le premier essai dans ce domaine, la firme de Mountain View a développé un nouvel outil de, de son petit nom MusicLM.Ce musicien 2.0 serait capable -sur la base de textes saisis- de générer des morceaux de musique de quelques minutes (à 24 kHz). En outre cetmusical, l'utilisateur pourrait aussiouque l'outil va convertir ensuite en une mélodie.Dans ses conditions, Google n'est pas peude décrire son outil commeCettecouvrirait, du classique à la bande-son épique en passant par une chorale, un chant grégorien ou encore du reggae. L'IA serait capable de créer une sorte de, une variété mais également de combiner mes genres et, surtout, les instruments.Pour Google, MusicLM. Il existerait de pluspermettant de générer plusieurs descriptions sur le résultat souhaité, que l'IA parviendra à assembler afin de produire plusieurs ambiances.Sur son site, Google fournit quelques exemples sonores obtenus sur des mots ou des descriptions de tableaux célèbres commede Dali ou led'Edvard Munch (on vous laisse découvrir par vous même).Autant de compostionset de voix, sans parler d'une certaine répétition dans le phrasé musical. L'IA est apparemment incapable d'apporter des nuances ou des variations et subtilités dans sa composition. Certains crient même au plagiat ! En effet, comme pour le dessin, l’IA va piocher dans sa base de données (280 000 heures de musique), ce qui va lui permettre de produire une musique variée.En revanche, on est un peu moins sûr du droit applicable à cette situation, qui fait plutôt office de vide juridique -ce qui doit correspondre à une