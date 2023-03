iPhone, iPad, Mac : Apple augmente les prix de 30% pour remplacer sa batterie

Avant à gauche / Après à droite

Très Chères batteries

pas vraiment d'explications !

les frais actuels de service hors garantie de la batterie s’appliqueront jusqu’à la fin du mois de février 2023. À compter du 1er mars 2023, les frais de service hors garantie de la batterie augmenteront de 24 € pour tous les modèles d’iPhone antérieurs à l’iPhone 14

Une aubaine pour les réparateurs tiers

Jusqu'à présent, le prix variait d’un modèle à l’autre , mais tournait généralement autour de 70 à 80 € pour un iPhone.Ainsi, le changement de batterie d’un iPhone 12 passe de 70 euros à 99 euros (119 euros pour un iPhone 14 Pro Max). L’augmentation est de 36 € pour tous les modèles de MacBook Air et de 60 € pour tous les modèles de MacBook et de MacBook Pro. Du côté des iPad, la hausse de monte à 40 €.. Pour les iPhone, elle s'était contentée de dire quePour les MacBook Air, MacBook et MacBook Pro, elle avait adopté le même discours.Enfin, pas de surprise du côté des iPad. Ainsi, pour la plupart des tablettes, il vous en coûtera 149 euros, à l'exception de certains iPad plutôt anciens (jusqu'à la 9e génération) dont la facture s'élèvera à 109 Euros.. Cette façon de procéder risque de devenir de plus en plus intéressante. Il n’est pas possible qu’avec une telle augmentation, le souhait d’Apple soit de réduire l’afflux de visiteurs dans ses Apple Store pour une opération qui nécessite du temps précieux pour les techniciens.Cela devrait également plaire à la Commission Européenne qui planche sur une nouvelle loi portant sur le droit à réparation Bruxelles entend exiger des fabricants d'appareils électroniques qu'ils. De même, les entreprises seront légalement tenues d'accepter et de recycler les anciennes batteries, et ce, gratuitement, quelle que soit leur nature, leur composition chimique, leur état, leur marque ou leur origine.