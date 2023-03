Comment se faire rembourser ses abonnements Tweetbot ou Twitterific ?

Remboursement ou don ?

Une reprise houleuse !

En modifiant ses CGU et en bloquant les apps tierces , Twitter n’a rien prévu pour les nombreux utilisateurs disposant d’abonnements payants, les laissant. Ainsi Tweetbot et Twitterrific, deux des plus utilisés, proposaient des formules mensuelles / annuelles et devront procéder au remboursement au, dès le mois prochain.. Il faudra ouvrir l’application (ou la télécharger à nouveau si elle avait été supprimée), puis faire son choix :(petit geste pour aider les développeurs, satisfaction des services proposés, indignation face à la politique de M. Musk…) ou encore. Notons que Tweetbot propose une troisième possibilité, le! Par défaut (s’ils ne font rien), les utilisateurs récupéreront leur argent. Précisons d’ailleurs qu’Apple restituera également la commission perçue sur ces sommes.Depuis son rachat,. Un scénario qui ne se passe pas sans victime, à commencer par les salariés dont plus de la moitié a été licenciée du jour au lendemain.A cela, s’ajoutent des mesures drastiques et incessantes contribuant à une certaine fragilité et incertitude quant au devenir de cet énorme réseau : revendre du mobilier proposer des abonnements sans pub ou encore ne pas payer les loyers Dernièrement, Elon Musk envisagerait d'étendre l'activité du réseau à d'autres sphères, et de la transformer en! Le système permettrait d' effectuer des paiements en ligne (achat, virement...) ou physique -ce qui n'est pas sans rappeler certains services existants ou encore PayPal. Ou encore de se relancer dans l’aventure IA et de travailler sur un concurrent de ChatGPT