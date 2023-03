Qui du Samsung S23 Ultra ou de l’iPhone 14 Pro Max s’en sort mieux au drop test ?

Quelle solidité pour le Gorilla Glass Victus 2 ?

Dual Ion-Exchange

Une légère avance pour Samsung

à l’hôpital

Dans cette vidéo récemment publiée sur le compte YouTube de! Il ne s’agit pas d’une première, l’Apple Watch Ultra étant déjà passé sous le marteau l’iPhone 14 Pro Max ayant déjà affronté le S22 , quand ce ne sont pas deux iPhone face à face Avant de commencer, il est rappelé: d’un coté le cadre en acier inoxydable et les bords plats de l'iPhone, de l’autre les bords arrondis du Galaxy et son cadre en aluminium.. Le premier test est une chute sur le dos. Le Samsung en ressort avec une petite éraflure sur un angle, le dos de l’iPhone est totalement fissuré. La suite se déroule entre des chutes sur les angles et la face avant (victoire de l’iPhone). La fin du test se finittragiquement.En définitive,. Il semblerait finalement que le Gorilla Glass ait mieux résisté avec beaucoup moins de dommages apparents que l'iPhone 14 Pro Max.