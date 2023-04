Des divergences pour le bouton volume unifié de l'iPhone 15 Pro

Un nouveau bouton Volume ?

Mais des divergences....

conception classique

boutons de volume classiques

Cette décision simplifierait le processus de développement

Depuis plusieurs semaines, des fuites / spéculations / divinations en provenance deset des analystes font étatCelui-ci devrait être doté d'un(à l'image de l'iPhone 3G ou trackpad des nouveaux MacBook Pro) et un(comme le bouton Action personnalisable de l'Apple Watch Ultra).A priori, unepermettrait aux nouveaux boutons de volume, d'alimentation etde rester fonctionnels, lorsque l'iPhone serait éteint. Mais les ingénieurs de Cupertino seraient toujours en train deL'analyste de Haitong Tech, Jeff Pu vient de déclarer queD'après ses contacts au sein de la chaîne d'approvisionnement, l'entreprise pourrait revenir à une, la solution envisagée aurait un design beaucoup trop complexe et ne serait pas donc prête à temps.Selon lui, les nouveaux boutons nécessiteraient trois nouveaux moteurs haptiques à l'intérieur de l'iPhone et la fameuse puce, autant d'éléments restant à peaufiner.Mais depuis de matin, il n'est plus le seul à se dresser contre le consensus. En effet,Pour ce dernier, l'iPhone 15 Pro serait toujours au stade EVT (), ce qui signifie qu'Apple a encore le temps de procéder à quelques modifications.et de test et n'affecterait pas le calendrier de lancement de l'iPhone 15.