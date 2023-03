Les nouveautés d'iOS 16.4 à venir sur votre iPhone

Apple ID et compte développeur

Des limitations pour Car Key aux iPhone et Apple Watch les plus récents

les véhicules qui ne sont pas compatibles avec des iPhone ou des Apple Watch qui ne prenne en charge que la NFC

Mise à jour de sécurité

Apple revient sur une option déjà amorcée dans la précédente version , modifiant la manière dont les bêtas sont installées sur l’iPhone.Cela signifie que les personnes disposant de deux Apple ID (un personnel et un professionnel développeur) n'auront. Ainsi Apple fait coup double. D’un coté, elle propose de simplifier le quotidien des développeurs. De l’autre -comme Netflix-, elle entend. En effet, la firme entend à nouveau restreindre l’accès et limiter les sites de partage gratuit Toujours caché dans le code du système, l’équipe dea découvert ce qui ne va pas franchement aider à son développement . Apparemment, Apple pourrait délaisser. Par conséquent, l'iPhone XS et l'Apple Watch Series 5, qui fonctionnent actuellement que via NFC, resteraient sur le bord de la route.En fouillant le code d’iOS 16.4 b4,, qui doivent être installées rapidement notamment en cas de failles ou de virus . Apple continue de tester cette fonction, certaines ayant causé des problèmes avec les applications ou le système d'exploitation.Ainsi,. La firme fournirait donc un petit pas-à-pas pour les guider dans cette démarche.