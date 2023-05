Le bouton volume avec retour haptique serait plutôt pour l'iPhone 16 Pro !

Concept iPhone 16 Pro

Pas de changement pour l'iPhone 15 Pro

Cupertino aurait longuement hésité

problèmes techniques non résolus avant la production de masse

Petit historique de la rumeur

très fiable

Le 5 mai dernier, un des fournisseurs d'Apple aurait -semble-t-il- vendu la mèche en rétro-pédalant dans sa dernière lettre à ses actionnaires. En effet, l'Américain Cirrus Logic a précisé que Ce sous-traitant avait déjà évoqué la question lors d'un précédent courrier en novembre dernier. Mais c'est au tour du très bien informé Mark Gurman de rajouter sa pierre à l'édifice. Dans sa dernière newsletter, entre deux compliments sur la bonne santé financière d'Apple, D'après le journaliste, en raison des coûts et de la complexité. Même si la fonctionnalité serait toujours testée en interne, Il rejoint ainsi Ming-Chi Kuo. L'analyste avait également affirmé le maintient des boutons mécaniques jusqu'au lancement des modèles d'iPhone 16 Pro. Il avait pareillement attribué ce retard à des problèmes techniques non résolus avant la production de masse. Selon toute vraisemblance, ces nouveaux boutons (avec retour haptique) seraient limités aux modèles d'iPhone 16 Pro. Quant à eux, les iPhone 16 et iPhone 16 Plus conserveraient le même design que ceux de l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. Ces derniers ne devaient pas bouger physiquement mais transmettre des vibrations pour confirmer l'activation. Exactement comme les trackpads des MacBook Air et MacBook Pro, ou le bouton Home depuis l'iPhone 7). Ils viendraient remplacer les boutons physiques des modèles actuels. Il avait été aussi question d'un seul bouton pour le volume avec éventuellement la possibilité de faire glisser le doigt pour gérer le niveau du son.