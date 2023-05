Les ventes d'iPhone boostées par les switchers déçus d'Android

Apple est la seule à progresser

les perspectives économiques incertaines ont forcé les consommateurs à retarder les achats de nouveaux appareils

Un iPhone de tous les records !

Dans un contexte plutôt compliqué, en raison notamment d’une faible demande des consommateurs,Mais Apple s’en tirerait plutôt bien. En effet, la part de marché de Cupertino afficherait un joli 53 % au premier trimestre 2023, contre 49 % au premier trimestre 2022. Selon le cabinet d’analyse,La performance est d’autant plus remarquable, qu’Et ce malgré une baisse annuelle des expéditions pour le californien. De leur côtés, Samsung et Google ne progressent pas, conservant de parts de respectivement 27 et 2 %.Pour le reste,précise en effet que. L’ensemble du secteur affiche un recul plus ou moins important, Motorola est passé de 10 % à 8 %, TCL de 3 % à 2 %, sur une année. À noter, cependant que certaines catégories de niche comme les pliables peuvent continuer à bien performer malgré la faiblesse globale.. En effet, pour un trimestre traditionnellement assez faible pour l’iPhone et les autres produits de la marque, l'iPhone reste une source de revenus sûre qui a rapporté 51,334 milliards de dollars, contre 50,570 milliards l'an passé (une hausse de 1,51%). A ce stade, cela constitue un joli record pour un 2e trimestre, généralement assez faible. Si la machine-non pas faute de ventes mais faute de produits à vendre- il n’en a rien été pour l’iPhone.. À noter que ce trimestre comptabilisent la totalité des ventes des iPhone 14 iPhone 14 Plus (également en jaune), iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max . Les clients de la Pomme semblent toujours plus motivés à renouveler leur smartphone, malgré les restrictions budgétaires.