La production de l’iPhone 15 a commencé ! (mais elle ne serait pas de tout repos…)

QUELS AVANTAGES POUR CE NOUVEL OBJECTIF ?

Même si Apple vient d’approuver Samsung Display pour la production des écrans de l’ iPhone 15 , comme lede l’iPhone 15 Pro Max....Bien que Cupertino cultiveen ce qui concerne le processus de développement de produits, certaines choses demeurent communes à toutes les firmes. Ainsi,et il faut passer par là, même pour Apple :- EVT -(test de validation au niveau de l'ingénierie)- TVP -(test de validation au niveau de la conception)- PVT -(test de validation du produit)- Production de masseApparemment, les choses coincent au niveau de l’étape 3, qui n’arriveraient à répondre aux critères de la firme californienne. Comme chaque année, elle joue le contre la montre pour sortir ses iPhone à temps. Par le passé, seuls quelques modèles -comme l’iPhone 14 Plus par exemple- n’ont pas respecté cette chronologie.. Celui-ci proposerait un zoom optique allant jusqu'à 6x (contre jusqu'à 3x sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max), une résolution de 12 mégapixels avec une ouverture ƒ/2.8 et une stabilisation par déplacement du capteur.Pour rappel, ce système repose sur un prisme qui réfléchit la lumière via plusieurs lentilles internes à 90 degrés sur le capteur de l'appareil photo. Ainsi la longueur de l'objectif est beaucoup plus importante que celle d'un téléobjectif classique.Pour beaucoup,Surtout qu'elle a été plutôt chiche avec les nouveautés de l'iPhone 14 Pro ! Cette technologie est déjà utilisée par d'autres fabricants Android comme Samsung, Google et Huawei, le Pixel 7 Pro et le Galaxy S23 Ultra offrant entre 5x et 10x zoom optique.Mais cet ajout ne serait pas sans conséquence. En effet, Jeff Pu de Haitong International Tech Research penche pour. Avant lui, Daniel lves de Wedbush, autre spécialiste de la question, pensait de même : la génération 2023 devrait enregistrer de fortes hausses de vente. Mais Apple serait surtout susceptible d'augmenter le prix de vente moyen (ASP) du prochain iPhone, notamment des modèles Pro.