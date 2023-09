Retrouvez toutes les nouveautés d’iOS 17 à venir sur l’iPhone

une semaine d’attente ?

- iOS 13 : keynote le 10 septembre 2019 - disponible le 19 septembre 2019

- iOS 14 : keynote le 15 septembre 2020 - disponible le 16 septembre 2020

- iOS 15 : keynote le 14 septembre 2021- disponible le 20 septembre 2021

- iOS 16 : keynote le 7 septembre 2022- disponible le 16 septembre 2022

La compatibilité d'iOS 17 avec les anciens iPhone

Quelles sont les nouveautés d'iOS 17 ?

En effet, le. Ainsi, avec une présentation au 12 septembre, il n’est pas totalement impossible que les iPhone 15 soient en précommande à partir de ce vendredi 15 septembre pour une livraison / une disponibilité en boutique à partir du vendredi 22 septembre.Si l’on s’en réfère aux années précédentes, iOS 17 devrait être publié la semaine prochaine,. Par le passé, on trouve des disponibilités à peu près similaires, sauf pour iOS 14, où le système est sorti dès le lendemain de la keynote.Malheureusement, comme chaque année,Cette année, il s'agit des iPhone 8, 8 Plus et X qui ne seront pas pris en charge. Il faudra donc au minium disposer d'un iPhone XS / Xr pour pouvoir l'installer.Même si les ingénieurs d’Apple se sont concentrés sur visionOS,: la personnalisation avancée des contacts, la refonte de l’interface de Téléphone, FaceTime et Messages, le renforcement de la confidentialité dans Safari, le mode Stand By pour utiliser son iPhone comme un réveil, SharePlay pour CarPlay, le relooking d’Apple Music, Wallet et bien d'autres fonctions que nous avons détaillées au fil des jours et que vous pouvez (re)découvrir dans les liens ci-dessous !comme la fameuse application Journal (pour le bien-être), AirDrop ou les playlists collaboratives.