Quelles nouveautés à venir sur l'iPhone avec la bêta 7 d'iOS 17 ?

Le bouton Action de l'iPhone 15 Pro

L'app Téléphone et le buton de fin d'appel

Bien-être mental / suivi de l'humeur

(comme l' Apple Watch Ultra ) en lieu et place de l'actuel commutateur qui permet de couper la sonnerie ou passe en mode vibreur. Une précédente bêta avait déjà révélé quelques indices sur l'imminence de ce changement, ces derniers se trouvent corroborés aujourd'hui.La bêta 7 corrige le bug de la 6, qui avait supprimé le retour haptique quand on met son iPhone en mode Silencieux.(...). Nos confrères américains de 9to5 ont fait quelques essais pour reproduire ce nouveau retour qui ressemblerait à celui produit lors d'un appui non prolongé sur l'iPhone.Pour rappel,, par des raccourcis Siri ou des options pour ouvrir l'application Appareil photo, allumer la lampe de poche, déclencher un mode de mise au point ou enregistrer un mémo vocal.Comme la semaine dernière, Cupertino a peaufiné l'interface au niveau de l'application Téléphone.Ce dernier avait d'ailleurs récupéré sa place en bas et au milieu il y a sept jours.Les anneaux autour de chaque humeur s'animent encore plus rapidement autour de chaque forme. Les différentes options graphiques ont vu des modifications pour les couleurs et les symboles utilisés pour désigner chaque humeur.Par défaut le curseur est sur neutre. Pour enregistrer un sentiment désagréable, il faudra le pousser vers la gauche, et un sentiment agréable vers la droite (et tant pis si aimez le violet).On note aussi uneOn a le choix entre le milieu de la journée et la fin de la journée, mais également un horaire personnalisé disponible.