Quelles sont les nouveautés de la dernière beta d’iOS 17.2 ? (bonus iPhone 15 Pro)

Ainsi, avec la bêta 2 d’iOS 17.2 propose donc cette fonctionnalité aux deux modèles Pro d'enregistrer une vidéo spatiale, qui pourra être visionnée avec le casque Apple Vision Pro via l'application Photos .Pour l'activer, il faudra se rendre danset sélectionneretet switcher le bouton. Puis dans l'application Photo > Vidéo, on voit une nouvelle icône (la silhouette d'un Vision Pro) apparaitre en bas à gauche qu'il faudra effleurer avant de commencer l'enregistrement. Comme les autres commandes, elle sera jaune si elle est active.Parmi les recommandations, Apple indique que les meilleurs résultats seront naturellement obtenus avec un iPhone maintenu le plus stable possible, en orientation paysage.Il sera ensuite possible de la visionner en 3D sur le Vision Pro uniquement (ou sur n'importe quel appareil en 2D).La fonctionnalitédevrait permettre de filtrer certains contenus indésirablesDans les versions initiales d'iOS 17, watchOS 10 et macOS Sonoma, elle était disponible sur l'iPhone et l'iPad dans(sur le Mac, elle est plus restreinte et se trouve dans les Messages).Avec la dernière bêta,et des réactions avec n'importe quel autocollant ou emoji. Ensuite et très logiquement, l'outil s'invite. Il est également possible de la désactiver quand iOS reconnait des contenus sensibles !. Pour rappel, la première bêta d’iOS 17.2 ne permettait pas d'envoyer de SMS en dehors du réseau 4G de l’opérateur. Apparemment, Apple a modifié la gestion des appels et des SMS, qui passent par la 4G ou le Wi-Fi. Le problème est que Free est en retard sur l’adoption de ces technologies au niveau des textos (pas de soucis concernant les appels). Par conséquent, cette bêta en particulier bloquait l’envoi de SMS sur le réseau cellulaire de l'opérateur...Dans l'application Réglages, l'onglet(la partie réservée aux garanties) se déplace pour être mieux visible. Précédemment, il se trouvait dans l'app > Général > A propos.. L'assistant peut désormais indiquer l'heure d'arrivée prévue lors de l'utilisation de Plans ainsi que l'altitude actuelle.Cette dernière propose un classement / présentation par thème. C'est d'ailleurs un nouveau design adopté par Cupertino, qui a préféré des petites bulles avec une icône doublé d'un mot : Voyagez, Météo, Actualités, Photo et Vidéo, Apps pour iPhone, Apps pour Apple Watch etc.