Et si Siri devenait enfin utile grâce à l'IA (une annonce à la WWDC) ?

L'IA à la rescousse de Siri

Une annonce à la WWDC 2024 ?

Vous l'avez certainement remarqué, Siri fonctionne à peu près correctement pour des tâches très simples, comme les minuteurs, allumer une lumière connecté, ou encore annoncer la météo de la journée, mais. A l'heure où les progrès de l'intelligence artificielle permettent de proposer des chatbots conversationnels de plus en plus efficaces, cela fait un peu tache.Bien entendu,, comme nous avons pu le voir à de nombreuses reprises, que ce soit sur le fameux AppleGPT d'ores et déjà utilisé en interne, sur des outils permettant de faciliter la création d'Apps intégrant des algorithmes d'apprentissage automatique tirant parti des puces Apple Silicon, ou encore afin de permettre de faire tourner des grands modèles de langage sur des machines ne disposant pas d'une grande quantité de RAM , comme les iPhone (et les Mac d'entrée de gamme , diront, à raison, les mauvaises langues), ou encore sur Ferret , afinApple pourrait donc mettre l'accent sur l'intégration de l'intelligence artificielle au sein de ses futurs systèmes. Selon le compte yeux1122 , qui a déjà quelques bonnes prédictions à son actif (mais également quelques ratés),, permettant ainsi à son assistant de faire un énorme bond en performance (tout du moins, on l'espère), et ce,Il semble évident qu'et la prochaine WWDC serait le moment adéquat pour que la firme dévoile officiellement ses plans. Pas besoin de briquer une boule de cristal pour deviner ce point . Cela permettrait également de proposer. Reste à savoir si la sacro-sainte confidentialité des données permettra à Cupertino de proposer un service performant, et(une version plus performante pour les abonnés à Apple One ?).