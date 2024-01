Apple va-t-elle prélever une commission via les téléchargements externes sur l'iPhone ?

Jamais sans ma commission

textes sacrés

Que va changer le DMA ?

Cette décision serait imminente. Après tout, Apple dispose. Il se pourrait d’ailleurs quelors de sa récente visite à l’Apple Park.Mais, Apple n'a pas vraiment l'intention de perdre de l'argent au passage. En effet,Apparemment, Cupertino aurait l'intention de procéder de la même manière que pour les liens externes dans les applications sur l'App Store américain. Ces derniers sont désormais autorisés -via une modification desCGU d'Apple.En effet,. Aussi la firme californienne vient de faire une demande en ce sens auprès de la Commission et attend la réponse de cette dernière.. Dans un communiqué, elle vient de montrer à quoi pourrait ressembler son application sur iOS (enfin si Cupertino le permettait).En effet, la loi sur les marchés numériques est entrée en vigueur le 1er novembre 2022, et elle exige que les entreprises considérées comme desCe qui impose entre autres la possibilité pour un utilisateur d’aller voir ailleurs pour télécharger, et, par conséquent, l’obligation pour Apple d’autoriser les magasins alternatifs.Maisconcernant son app Message. Elle considère que le nombre d’utilisateurs en Europe, est inférieur aux seuils de déclenchement -ce qui a été reconnu par Bruxelles. Aussi même si Apple a accepté le passage à la norme RCS , elle n'est pas tenu à l'obligation d'interopérabilité entre les plateformes.En attendant le résultat des procédures en cours, Apple devra appliquer le DMA . A défaut, elle risqueL'ensemble de ces nouvelles normes aura donc un. Outre l'App Store et la possibilité d'utiliser des systèmes de paiement tiers,. De même, Apple a augmenté le prix de certains de ses abonnements il y a quelques semaines : Apple Arcade , Apple TV, Apple News+ (l’Europe n’est pas concernée par ce dernier) et bien sûr Apple One.