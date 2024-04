WhatsApp et Threads supprimées de l'App Store chinois à la demande du gouvernement

Image créée avec une IA

WhatsApp et Threads, menaces de sécurité nationale ?

Nous sommes obligés de respecter les lois dans les pays où nous opérons, même lorsque nous ne sommes pas d'accord. L'administration chinoise a ordonné le retrait de ces applications de la boutique chinoise en raison de leurs préoccupations en matière de sécurité nationale. Ces applications restent disponibles au téléchargement sur tous les autres stores.

Des décisions trop politiques ?

La raison officielle reposerait sur des grandes préoccupations de l'administration chinoise en matière de sécurité nationale pour sa demande.A nos collègues américains , la firme a réponduBien évidemment,-Tim Cook est physiquement en Asie du Sud-Est. Mais beaucoup pourraient y voir une mesure de représailles face aux enquêtes et menaces pesant sur TikTok devant le Congrès Américain. En tout état de cause,En pratique,, Threads est disponible en Chine depuis juillet dernier et WhatsApp semblait en sursis. En effet, il est même surprenant que les deux applications aient duré aussi longtemps puisqueet seul l'utilisation d'un VPN pouvait y remédier.Régulièrement, Apple doit faire face à de nombreuses tracasseries législatives propres à certains pays. Récemment, la firme a été contrainte deen Chine, en application d'une nouvelle réglementation sur l’Intelligence Artificielle générative. Ce qui lui a valu des(face au poids du pays qui abrite ses principaux sites de production et qui constitue un énorme marché), voire desEn pratique, elle a envoyé une note aux développeurs, précisant que. Elle a de plus demandé aux développeurs de veiller à se conformer aux dispositions administratives sur la synthèse approfondie du service d'information sur Internet, qui sont entrées en vigueur en janvier.