iOS 17 versus iOS 16, quel taux d'adoption ?

Dans la foulée, quatre mois après avoir communiqué ses précédentes données , Cupertino vient de mettre à jour les informations sur le taux d'adoption d'iOS.Ainsiexécutent la dernière version du système d'exploitation sorti il y a neuf mois. Notons que ce chiffre est toutefois très légèrement inférieur au taux d'adoption d''iOS 16 à la même période l'année dernière. À titre de comparaison, iOS 16 tournait sur 81 % des appareils iOS en juin 2023.Si on affine les résultats, on constate que sur les iPhone commercialisés au cours des quatre dernières années, iOS 17 grimpe à 86 %, contre 90 % pour iOS 16 l'an passé.Pour iPadOS 17, les chiffres sont assez stables également avec un taux global de 68%, montant à 77 % pour les tablettes sorties des usines au cours des quatre dernières années.Pour rappel, iOS 17 est sorti en septembre , et Apple a publié trois mises à jour majeures jusqu'à présent.Précédemment, iOS 16 avait déjà un taux d’adoption particulièrement fort par rapport à iOS 15, qui était vraiment grevé de bugs (la tremblante de l’ iPhone 14 Pro et l’ iPhone 14 Pro Max , les mystérieuses lignes vertes et jaunes, le gel des iPhone 14 lors de la récupération des données ou encore les alertes des copier-coller...).Pour cette année, on a constaté quelques soucis au niveau de la connectivité Wi-Fi, du redémarrage des iPhone durant la nuit ou encore de la charge sans fil dans certaines BMW et Toyota.