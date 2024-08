Les précommandes de l'iPhone 16 pourraient être avancées au jeudi 12 septembre

Des précommandes le jeudi 12 septembre ?

Forcément en cette période de l'année,. Si on s'en tient au calendrier classique, les précommandes des iPhone commencent toujours le vendredi suivant la keynote -soit le vendredi 13 septembre ce que certains pourraient voir sous un mauvais oeil ().Mais le blog allemandavance -de source interne-. L'événement organisé un jour plus tôt que prévu induirait des précommandes un jour plus tôt également.. En sus, des nouveaux iPhone, Apple devrait également dévoiler de nouveaux AirPods et l' Apple Watch Series 10 . Avec ce calendrier, tous les systèmes - iOS 18 , iPadOS 18, macOS Sequoia ...- devraient sortir quelques jours avant la commercialisation des produits.Dans tous les cas,afin de passer la fin de journée avec nous pour découvrir, avant d'analyser en détail les différentes annonces, et pourquoi pas -- quelques surprises.