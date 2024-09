Spigen cache le gros bouton photo de l'iPhone 16 Pro

Image Apple Insider

Un gros bouton photo

Cachez ce bouton que je ne saurais voir

Photo Apple Insider

Photo Apple Inside (vue de l'intérieur)

Rendez-vous le 9 septembre

Quasiment au lancement de l'iPhone 15, les leakers avaient commencé à évoquer les possibles changements apportés à l'iPhone 16, notamment. D'après ces images exclusives envoyées par un lecteur, il semblerait que celui-ci soit bien réel et surtout énorme....Comme chaque année, les accessoires font leur apparition quelques semaines avant la sortie des produits, et l'iPhone 16 ne fait pas exception. Après Noreve , un autre fabriquant -chinois cette fois-ci- de sortir ses étuis pour les prochains bébé d'Apple,En effet, nos confrères américains ont reçu un exemplaire de la coque Ultra Hybrid MagFit, destinée à protéger l'iPhone 16 Pro. L'accessoire -compatible MagSafe- est transparent avec un dos en plastique plus rigide et des coins renforcés pour protéger des coups.Outre la confirmation de son existence, il semble que Spigen n'a pas opté pour une découpe franche laissant ce dernier libre. Le bouton est ainsi recouvert par la protection en plastique (avec sa forme en relief), il semble toutefois rattaché par une sorte de joint en caoutchouc. L'intérieur est recouvert d'un matériau blanc, probablement conducteur.. En sus, des nouveaux iPhone, Apple devrait également dévoiler de nouveaux AirPods et l' Apple Watch Series 10 . Avec ce calendrier, tous les systèmes - iOS 18 , iPadOS 18, macOS Sequoia ...- devraient sortir quelques jours avant la commercialisation des produits.Dans tous les cas,afin de passer la fin de journée avec nous pour découvrir, avant d'analyser en détail les différentes annonces, et pourquoi pas -- quelques surprises.